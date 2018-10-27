Editors, entre la oscuridad y la euforia en la la primera jornada de BIME Live

Hay quién dice que los festivales indoor tienen una pizca menos de encanto que los que te permiten ver ponerse el sol mientras disfrutas de un concierto. Pero si es finales de octubre, estás en Bilbao, los del tiempo anuncian el primer toque de atención del invierno, y ya ha empezado a llover, entonces el mastodóntico BEC! recupera su atractivo.

Primera noche del BIME en su versión Live después de una semana de encuentros profesionales. Muchos atractivos en su cartel y unos cabezas para todos los públicos que han cumplido: Editors.

Los de Tom Smith juegan a moverse entre la oscuridad y la euforia, el resultado de la combinación de las seis referencias que integran su discografía. Aunque siempre buscando esa luz que ilumine sus estrebillos, sobre todo los de Violence, su último disco. Aunque ha protagonizado buena parte de su set en BIME, siempre hay hueco para dejarse llevar con los himnos que han traído a Editors hasta aquí. Como ha ocurrido siempre que recibimos a los de Birmingham en España, su conexión con el público es especial y sus letras encuentran siempre respuesta en el foso. Puede que este no sea el concierto que cambie tu vida pero mejorará tu noche.

Jugando prácticamente en casa una representación de la mejor música que se está firmando en Euskadi actualmente: Belako y Elena Setién. Los de Mungia son siempre profetas en su tierra aunque cuando toquen en casa se pongan el listón mucho más alto porque entre el público ven caras conocidas y familiares. El de esta primera jornada de BIME ha sido uno de los que han cumplido con sus expectativas y las nuestras. Ver a estas alturas a Belako sobre el escenario es comprobar que su maquinaria está cada vez mejor engrasada. Mención especial a la camiseta de Cris Lizarraga con un 86 escrito en rojo sangre para recordar el número de mujeres asesinadas en España por la violencia machista y citando a la periodista y feminista Irantzu Varela en su artículo "Por qué nos matan y no pasa nada".

BelakoTom Hagen

La donostiarra Elena Setién nos ha sumergido en sus oníricas canciones acompañada por Karlos Aranzegui a la batería y Mikel Azpiroz al órgano Hammond. Como ella misma dice, no solo hace música, cuenta historias olvidadas, por esos sus conciertos son un relato hilado entre la música y las historias que las han inspirado y que Elena detalla antes de ponerse a cantar. Hemos podido escuchar dos canciones que formarán parte de Another Kind Of Revolution, el disco que editará en febrero, sin ser ninguna de ellas el single titular: We See You Shining For A While y Far From The Madding Crowd. Además, una excepcional versión de la legendaria Sunday Morning de The Velvet Underground & Nico.

Elena SetiénÓscar L. Tejeda