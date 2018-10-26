'El ombligo de Guie'dani', de Xavi Sala, premio Radio Exterior de España del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Radio Exterior de España ha premiado a la película mexicana El ombligo de Guie’dani, dirigida por Xavi Sala, por ser la que mejor plasma la realidad iberoamericana de las presentes en esta 44ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

El largometraje reivindica la identidad de los pueblos y las lenguas originarias, reflejando la inequidad en la distribución de la riqueza y la brecha social, y el rechazo de los pueblos indígenas a tener que emigrar para tener una vida mejor.

La cinta recoge la historia de una niña indígena zapoteca y su madre que cambian la vida de su pueblo natal por la de Ciudad de México, para trabajar en la casa de una familia de clase media acomodada. La pequeña no se adapta y es conflictiva, pero todo cambia cuando conoce a Claudia, una niña rebelde con la que entabla una intensa relación.

El jurado de la edición de 2018 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha estado compuesto por Adela Mac Swiney Gonzalez, jefa corresponsal de Notimex para Europa; Elio Castro, periodista cinematográfico y colaborador del programa De película de Radio Nacional de España; Rafael López, periodista de la cadena de radio Onda Cero, y Teresa Montoro, directora del programa América Hoy de Radio Exterior de España.

Los miembros del jurado han decidido otorgar una mención especial a la película argentina Los últimos, de Nicolás Puenzo, que, desde una visión distópica y futurista, refleja los problemas actuales en la región como el deterioro del medio ambiente y la migración.