Frecuencias invierno

Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura de Radio Exterior de España, de lunes a viernes, son las siguientes:

- África y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros, de 16 a 24 horas UTC.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros, de 19 a 03 UTC.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros, de 19 a 03 UTC.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25metros, de 16 a 24 horas UTC.

Y los sábados y domingos:

- África y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 19 metros, de 15 a 23 horas.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:

Ses Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical. Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical. Asiasat 5: frecuencia 3.700 Mhz. Polarización vertical.

frecuencia 3.700 Mhz. Polarización vertical. Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.

frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular. Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.