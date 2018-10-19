Radio 3 te trae el sonido de Bilbao desde el festival Bime

Radio 3 vuelve, como cada año, a la cita imprescindible de la música en directo del otoño. Del jueves 25 al sábado 27 de octubre te acercaremos la doble programación del festival BIME de Bilbao.

BIME es PRO por el día, convirtiéndose en el gran encuentro de la industria musical de España y Latinoamérica en Europa. BIME es LIVE de noche, ofreciéndo uno de los carteles más cuidados e interesantes del panorama festivalero anual.

Los protagonistas de las ponencias, talleres y encuentros de la programación PRO estarán presentes en dos espacios el jueves 25 y el viernes 26 de octubre. Una oportunidad para conocer las voces de quienes hacen funcionar la industria de la música y sus visiones sobre los cambios a los que se enfrentan. Será en una edición especial de Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría, el viernes entre las 9:00 y las 11:00; y en una hora exclusiva presentada por Leyre Guerrero y José Manuel Sebastián, el jueves de 17:00 a 18:00. Por los micrófonos de esta programación especial pasarán además algunas de las bandas que se subirán al escenario del BIME LIVE durante el viernes y el sábado.