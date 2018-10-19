Radio 3 te trae el sonido de Bilbao desde el festival Bime
- Te ofrecemos en directo la programación del BIME Live y Pro desde Bilbao
- Los protagonistas de BIME Pro en los programas especiales del jueves 25, a las 17:00 y viernes 26 a las 9:00
Viernes y sábado de BIME Live en directo a partir de las 22:00
Radio 3 vuelve, como cada año, a la cita imprescindible de la música en directo del otoño. Del jueves 25 al sábado 27 de octubre te acercaremos la doble programación del festival BIME de Bilbao.
BIME es PRO por el día, convirtiéndose en el gran encuentro de la industria musical de España y Latinoamérica en Europa. BIME es LIVE de noche, ofreciéndo uno de los carteles más cuidados e interesantes del panorama festivalero anual.
Los protagonistas de las ponencias, talleres y encuentros de la programación PRO estarán presentes en dos espacios el jueves 25 y el viernes 26 de octubre. Una oportunidad para conocer las voces de quienes hacen funcionar la industria de la música y sus visiones sobre los cambios a los que se enfrentan. Será en una edición especial de Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría, el viernes entre las 9:00 y las 11:00; y en una hora exclusiva presentada por Leyre Guerrero y José Manuel Sebastián, el jueves de 17:00 a 18:00. Por los micrófonos de esta programación especial pasarán además algunas de las bandas que se subirán al escenario del BIME LIVE durante el viernes y el sábado.
BIME LIVE, los festivales indoor funcionan
Editors, Slowdive, Belako, Damien Jurado, MGMT, Jon Hopkins, Staphen Malkmus & The Jicks, José González, Rolling Blackouts Coastal Fever, Gus Gus o John Maus son algunos de los atractivos del cartel del BIME LIVE, una de las propuesta en directo más cuidadas del panorama, que escuchar en Radio.
Síguelo en sus dos jornadas, viernes 25 y sábado 26, a partir de las 22:00 horas. Todo en directo desde el BEC! de Barakaldo, sede del festival.
Del 25 al 27 de octubre, Bilbao es la capital de la música europea. Conecta con su sonido en Radio 3.