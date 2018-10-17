Tomás Fernando Flores, Premio Ondas de radio 2018 a la trayectoria

Tomás Fernando Flores ha sido galardonado hoy con el Premio Ondas de Radio 2018 a la trayectoria “como desarrollador cultural, por el impulso que ha sabido dar a Radio 3; en especial a Radio 3 Extra." El jurado ha desctacado también "su inteligente adaptación de la radio a los nuevos canales de consumo”. Flores es director de Radio 3 desde 2012, presentador y director de ‘Siglo 21’ desde 1996 (de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 horas) y uno de los periodistas culturales más prestigiosos de nuestro país.

En la 65ª edición de los Premios Ondas, RTVE ha obtenido otros cuatro galardones: doblete para ‘Operación Triunfo’ como mejor programa de entretenimiento y fenómeno musical del año; Patricia Lopez Arnaiz, mejor actriz ex aequo por la serie ‘La otra mirada’; y ‘Los hombres del silencio’, documental coproducido por RTVE, premiado como mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales. Más de 300 candidaturas de 13 países de todo el mundo se han presentado este año a los premios, que se entregarán el 14 de noviembre en Barcelona.

El proyecto Radio 3 Extra La mención a Radio 3 Extra pone en valor el trabajo realizado desde 2012 por el impulso a la plataforma de contenidos multimedia de Radio 3, que ofrece espacios audiovisuales online disponibles en la aplicación exclusiva de Radio 3 para móviles y tablets. Un nuevo entorno para nuevas audiencias que centra sus esfuerzos en formatos audiovisuales dedicados a la cultura urbana, el arte emergente, la literatura, las nuevas bandas y los mercados musicales internacionales. Radio 3 Extra formó parte de la conmemoración del 80º aniversario del Guernica con una cuidada producción en la que grandes nombres de nuestra música interpretaron algunas de sus canciones en la intimidad de la sala del Museo Reina Sofía que alberga la obra de Picasso. Suena Guernica Suena Guernica - Rosalía & Refree, 'Catalina' - 19/04/17 Ver ahora