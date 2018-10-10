Full estrenan su nuevo disco en directo en Radio 3

Full están a punto de publicar nuevo disco y lo podrás descubrir antes que nadie en Radio 3. El jueves 18 de octubre a las 18.00 horas te invitamos al Turbo 3 especial que haremos con el grupo desde un lugar tan peculiar como una capilla del siglo XVIII.

Será en la capilla de afuera del CAAC de Sevilla (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), junto a la portada de acceso, un lugar histórico donde Full interpretarán en directo algunas de las canciones de su nuevo álbum, que verá la luz el 19 de octubre bajo el título de Capadocia.

'Capadocia', el tercer disco de Full, se publicará el 19 de octubrerne