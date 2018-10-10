Full estrenan su nuevo disco en directo en Radio 3
- Escucha las canciones de Capadocia en directo desde el CAAC Sevilla
- Jueves 18 de octubre a las 18.00h. Con entrada libre hasta completar aforo
Full están a punto de publicar nuevo disco y lo podrás descubrir antes que nadie en Radio 3. El jueves 18 de octubre a las 18.00 horas te invitamos al Turbo 3 especial que haremos con el grupo desde un lugar tan peculiar como una capilla del siglo XVIII.
Será en la capilla de afuera del CAAC de Sevilla (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), junto a la portada de acceso, un lugar histórico donde Full interpretarán en directo algunas de las canciones de su nuevo álbum, que verá la luz el 19 de octubre bajo el título de Capadocia.
Capadocia, el tercer disco de Full
La banda compuesta por Javi Valencia (voz y guitarra), Jesús Gutiérrez (bajo), Bubby Sanchís (guitarra) y Jaime Gutiérrez (batería) nos desvelará los detalles y entresijos de este nuevo trabajo, el tercero de su carrera, un álbum lleno de energía y de factura impecable que refleja el momento más sólido del grupo, capaz de componer hits festivaleros como "Zombis" y "Alfombra roja", y momentos llenos de épica y emoción como "Historia perdida".
Ya sabes: si quieres disfrutar de lo nuevo de Full y sentirte parte de la experiencia Radio 3, te esperamos el jueves 18 de octubre a las 18.00 en el CAAC de Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.