Zabriskie estrenan el videoclip de "Ingravidez"

En el año 2003, en León, surgió una nueva banda bajo el nombre de Zabriskie. Liderados por Juan Marigorta, graban su primer LP y actúan en Radio 3 durante sus primeros pasos como grupo.

Durante los siguientes seis años, la historia de Zabriskie continúa hasta que, en 2009, Marigorta decide dedicarse de lleno a la producción musical. Comienza ahí a trabajar con The Bright o Rob DeLion pero la actividad con su grupo se para.

El tiempo (ocho años) pasa pero, en 2017, Juan Marigorta decide dar una nueva oportunidad a Zabriskie. Recupera a Alberto de Gabriel de la anterior formación e incorporan al resto de músicos que hoy completan la banda leonesa.

Y llegan las nuevas canciones...

Una de ellas fue "Oxigenar", que cuenta con la colaboración de Alex Cooper. Otra es "Ingravidez", cuyo videoclip estrenamos hoy.

Este nuevo single sirve como adelanto del que será el próximo disco de Zabriskie. Se llamará Latitud, está grabado en los Estudios Tripolares de León y producido por el propio Juan Marigorta.