Antonio Arias vs. Fernando Alfaro, en directo en Radio 3
- Martes 16 de octubre a partir de las 21.00h
- Desde el Centro Cultural de la Villa de Madrid
- Entrada libre hasta completar aforo
“La vida, amigo, es el arte del encuentro”. Esta frase de Vinicius de Moraes podría resumir el nuevo espectáculo que han montado Fernando Alfaro y Antonio Arias.
Se trata de una suerte de conversación de bar en formato teatral que cuenta con la colaboración de Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) en el guión. Y es una oportunidad para repasar algunas de las canciones más señaladas del repertorio de ambos músicos.
Todo ello bajo el título genérico de “El pueblo contra Antonio Arias y Fernando Alfaro”.
El martes 16 de octubre a partir de las 21 horas podremos asistir a un programa de radio especial con público dónde nos contaran los entresijos del espectáculo. Será en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, al que se podrá acceder libremente hasta completar el aforo. Y, por supuesto, se emitirá en directo por Radio 3.
Arias y Alfaro, historia de la escena indie en España
Arias y Alfaro son dos referencias indiscutibles de la escena indie española. Antonio Arias formó parte de 091 hasta que montó, ya en los años 90, su propio proyecto, Lagartija Nick. Al frente de esa banda facturó el histórico Omega, junto a Enrique Morente.
Fernando Alfaro es uno de los compositores más personales e inspirados de la música popular española de las últimas décadas, circunstancia que ha demostrado en sus grupos Surfin’ Bichos y Chucho, además de en su propia y fructífera carrera en solitario.
Ambos músicos han estado en la primera línea de la creatividad indie española desde principios de los años 90 del siglo XX.