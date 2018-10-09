Antonio Arias vs. Fernando Alfaro, en directo en Radio 3

“La vida, amigo, es el arte del encuentro”. Esta frase de Vinicius de Moraes podría resumir el nuevo espectáculo que han montado Fernando Alfaro y Antonio Arias.

Se trata de una suerte de conversación de bar en formato teatral que cuenta con la colaboración de Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) en el guión. Y es una oportunidad para repasar algunas de las canciones más señaladas del repertorio de ambos músicos.

Todo ello bajo el título genérico de “El pueblo contra Antonio Arias y Fernando Alfaro”.

El martes 16 de octubre a partir de las 21 horas podremos asistir a un programa de radio especial con público dónde nos contaran los entresijos del espectáculo. Será en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, al que se podrá acceder libremente hasta completar el aforo. Y, por supuesto, se emitirá en directo por Radio 3.