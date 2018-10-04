El Kanka, Nixon o Second DJ's en la primera edición de BENALFEST

BENALFEST, el nuevo festival que se celebrará en Benalmádena los días 12 y 13 de octubre, completa su cartel con nuevos nombres y sorpresas.

El viernes 12 de octubre comenzará el festival con la gran fiesta de bienvenida en el recinto (Parque de los Nadales) y en la que además de EL KANKA, también estarán NIXON, SECOND DJ's, BALLENA, MARGAUX, ME & THE REPTILES y FLOW LAB KID.

Benalfest también anuncia novedades para el sábado, ya que además de los conciertos que IZAL, ELEFANTES, SHINOVA, TRIÁNGULO INVERSO y WE ARE NOT DJ's protagonizarán en el recinto, durante el día habrá distintas actividades gratuitas para disfrutar de la mejor música en directo en las calles de Benalmádena.

Por un lado, habrá conciertos para los más pequeños en #BENALBABY, que se celebrará en los Jardines del Muro con distintos talleres y actividades y la actuación de QUIMIROCK, un espectáculo musical que combina música en directo con teatro y animación. #BENALDÍA llenará de música la Plaza de La Niña con los conciertos gratuitos de CUCARACHA DANDÍ, uno de los grupos más veteranos de la escena malagueña; SILOÉ, banda del momento que continúa presentando su nuevo trabajo, La Luz; y un concierto sorpresa muy especial que llevará la magia de la Plaza del Trigo de Aranda de Duero hasta Benalmádena.