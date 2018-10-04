Radio 3 lleva la música a la puerta del Congreso de los Diputados

En Radio 3 queremos llenar de música todas partes. Hasta lugares tan insólitos para un concierto como es la entrada principal del Congreso de los Diputados. Sí, en la escalinata, entre los leones. Ahí vamos a montar nuestro escenario.

Con motivo del 40 aniversario de la Constitución, grandes instuciones culturales españolas, ente ellas Radio 3, realizarán a lo largo de los próximo meses eventos con los que celebrar la Carta Magna.

Aquí pondremos el escenario de Radio 3

Para celebrar esas cuatro décadas de democracia hemos preparado una gran fiesta que durante 3 horas va a llenar de música el centro de Madrid. Por el escenario que flanquearán los leones del Congreso de los Diputados, en su entrada principal, van a pasar algunos de los grandes nombres de nuestra escena actual.

Unos todopoderosos Izal, capaces de llenar todos los escenarios de sus intensivas giras, añadirán una plaza nueva a su lista de conquistas: La carrera de San Jerónimo; la veteranía y el saber hacer de Mikel Erentxun, Pedro Guerra y Luz Casal, representantes de la música que ha marcado a varias generaciones y lo sigue haciendo sin perder emoción; una de las grandes figuras de la música independiente española, Iván Ferreiro, que ha sabido mirar con humildad en su último proyecto a otros poderosos de nuestra escena, Golpes Bajos; la reinvención de la tradición de Niño de Elche, un camino que ha encontrado detractores entre los más puristas pero que es una de las alegrias que ha recibido nuestra música en los últimos años; el baile frente a la solemnidad del espacio de Carlos Jean, figura clave de la electrónica hecha aquí; y las letras punzantes, en dos estilos completamente diferentes, de Zahara y Ángel Stanich, que van a encontrar en la escalina del Congreso de los Diputados el estrado perfecto para presentar sus ideas musicales.

Ven y di que tú bailaste en el Congreso de los Diputados

Te esperamos el sábado 20 a las 20 horas para celebrar los 40 años de la Constitución y declarar la soberanía musical con lo mejor de nuestra música en un lugar único, la escalina del Congreso de los Diputados. Podrás seguir la fiesta al completo en directo en la emisión habitual de Radio 3, en nuestra app exclusiva y en radio3.es donde encontras además el video en directo de todos los conciertos.