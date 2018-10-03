Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub, primeras confirmaciones de WARM UP 2019

Acabamos de cerrar el verano y su temporada de festivales y ya empezamos a pensar en las citas del próximo año. Una de las primeras, el WARM UP de Murcia ya tiene primeros nombres en su cartel. Como ha adelantado Virginia Díaz en 180 Grados, Teenage Fanclub y Two Door Cinema Club encabezan la oferta de la segunda edición del WARM UP, antes WAM.

Two Door Cinema Club traerán su cargamento de himnos de indie-rock bailable que les atestiguan como uno de los combos clave para

entender el sonido festivo de los años 2010s. Teenage Fanclub, por su parte, pisarán Murcia por primera vez en 10 años en un 2019 en que se cumplen 30 años desde su fundación. Será la ocasión perfecta para repasar todas las aristas del rock alternativo por las que han transitado en estos tres decenios.

WARM UP se celebrará el fin de semana del 2 y el 3 de mayo de 2019 en el recinto La Fica de Murcia.