Fino Oyonarte estrena el videoclip de "Atrapado"

Fino Oyonarte lleva más de media vida dedicándose a la música. Todos le conocen como el bajista de Los Enemigos y puede que también por otras aventuras musicales como Clovis (junto a Cristina Plaza) y Los Eterno.

Otros habrán seguido las publicaciones de la editorial que fundó, Libros de Ruido, pero, después de tantos años dedicados a la creación, qué alegría es poder decir que ya existe un primer disco en solitario de Fino Oyonarte.

El álbum se titula Sueños y Tormentas (Buenaventura, 2018) y de él forma parte "Atrapado", la canción para la que hoy estrenamos videoclip.