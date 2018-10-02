Fino Oyonarte estrena el videoclip de "Atrapado"
- Una de las canciones de su primer disco en solitario, Sueños y Tormentas
- El videoclip está dirigido por Ricardo Roncero, colaborador de Los Punsetes
Fino Oyonarte lleva más de media vida dedicándose a la música. Todos le conocen como el bajista de Los Enemigos y puede que también por otras aventuras musicales como Clovis (junto a Cristina Plaza) y Los Eterno.
Otros habrán seguido las publicaciones de la editorial que fundó, Libros de Ruido, pero, después de tantos años dedicados a la creación, qué alegría es poder decir que ya existe un primer disco en solitario de Fino Oyonarte.
El álbum se titula Sueños y Tormentas (Buenaventura, 2018) y de él forma parte "Atrapado", la canción para la que hoy estrenamos videoclip.
El videoclip de "Atrapado"
El vídeo está dirigido por Ricardo Roncero, responsable de las visuales de directo de Los Punsetes y también de otros videoclips para, de nuevo, Los Punsetes o Sierra.
El pintor Abraham Lacalle nos habla así acerca de esta nueva pieza audiovisual:
"Se trata de un recorrido de la mirada y la memoria más íntima por las montañas horadadas de las minas de oro de Rodalquilar, en Almería. Piedra fracturada, recuerdos revisados con lirismo, paisaje que funciona como metáfora de la vida; un lugar en el que inevitablemente aparece “Atrapado”. Texturas de un desierto melancólico, intimo y reflexivo. Curiosamente contiene el escenario del suceso que inspiro a Federico García Lorca para escribir 'Bodas de sangre' y, paradójicamente, también la película 'El bueno, el feo y el malo' (Sergio Leone, 1968). Ahora, Fino incorpora “Atrapado" a la historia de este contenedor heterodoxo y árido que es su propia tierra
".