Apúntate a la tercera convocatoria de residencias musicales de Matadero Madrid

Ya está aquí la tercera convocatoria del programa de residencias de música que Matadero Madrid organiza con la colaboración de Radio 3.

Desde el 16 de septiembre y hasta el 6 de octubre a las 23.59h, puedes inscribirte a esta iniciativa destinada a músicos y bandas emergentes de la ciudad de Madrid.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, que nos han permitido escuchar las nuevas creaciones de Caliza, Nistra, Ojo Último y La Reif, este año se introduce una modificación importante.

La convocatoria queda dividida en dos, destinando una de las residencias para un solista o banda emergente de pop, rock, punk, garage, folk o hip-hop (y demás géneros afines); y la otra, a mujeres vinculadas al mundo de la electrónica (ya sean solistas o en un proyecto conjunto).

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Producción de un disco y asesoramiento musical Así, el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid apoyará a los dos artistas/grupos seleccionados en la creación de un nuevo EP o LP, ofreciendo sus instalaciones como base de trabajo y la financiación para la producción de dichos discos. Esto incluye la grabación y mezcla en un estudio profesional, productor, músicos adicionales. También se ofrece la asistencia y seguimiento de un comité asesor compuesto por profesionales de la industria musical; entre ellos, la locutora de Radio 3 Paula Quintana (directora del programa Capitán Demo).