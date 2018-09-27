Eguala estrena el videoclip de "Mucho mejor"

Eguala es el proyecto electropop de Santi Igual Alapont, músico valenciano actualmente afincado en Madrid que dio sus primeros pasos en la música en 2012 con The Casters, elegidos por Cristal Castles como sus artistas invitados en su gira española.

"Mucho mejor", el primer sencillo de Eguala, adelanto del álbum que publicará en 2019, es un hit infeccioso, pegadizo, que recrea la lucha diaria para estar en forma con sentido del humor a través de una coreografía con un cuidado look ochentero y estética pop que recuerda a las películas de Wes Anderson o los clips de Michel Gondry.