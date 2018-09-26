"Travelling man", el nuevo videoclip de INC

Radio 3 estrena el nuevo videoclip de los valencianos INC, "Travelling man". Un tema que podemos encontrarnos en su segundo disco, publicado el pasado mes de marzo, Campos de colores.

Producido por Ángel Vela (guitarrista entre otros de Ismael Romero), en los estudios RPM de Roger García, que se encargó de la mezcla final, Campos de colores cuenta con la voz y la guitarra de Ariel Roth en "Vértigo" y la guitarra de Iñaki Uoho de Extremoduro en "Un tipo normal". También se incluye una pieza del mítico grupo de R&B uruguayo Los Mockers, "Make up your mind" traducida como "Decídete".