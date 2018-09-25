La revolución social de los huertos en 'El bosque habitado'

En los barrios de las ciudades comienza a hacerse notar una revolución silenciosa que se inicia sembrando tomates y termina concienciando a todo un barrio. Es la revolución social de los huertos colectivos o comunales.

Hay más huertos urbanos vecinales de los que podamos imaginar. Sin catalogación y obedeciendo a diferentes iniciativas, los huertos habitan

descampados de burbujas inmobiliarias o recuperan terrenos de antiguas utilidades que han perdido la dignidad. Sus moradores acuden cada día para cambiar semillas, para sembrar plantones, para regar sus cultivos o los de sus vecinos y terminan tejiendo una red social donde los vínculos personales y colectivos transforman los colectivos. O recuperan los valores de la necesaria vecindad.

Queremos destacar la importancia de la labor social y medioambiental de los huertos de barrio, de las manos que los hacen posibles, de las voluntades que les dan vida día a día. Y lo hacemos en La Casa Encendida. Contaremos con el testimonio experiencial de hortelanos de "Ensancha el huerto", de Alcorcón, como el arquitecto Herminio Prieto, la psicóloga Ana Belén López y la técnico sanitario Sole Moreno.

Además nos acompañarán el naturalista Joaquín Araújo, el biólogo Raúl de Tapia, la Comunidad del Bosque, la bailarina y bióloga Manuela Salvado, Pedro Rubio, coordinador del Área de Medio Ambiente de La Casa Encendida y el cantante y músico Diego Cruz, también con experiencia en este tipo de actividades hortelanas. Estos son los protagonistas y los contenidos de la próxima emisión en directo de El bosque habitado, el domingo 30 de septiembre, a las 11 de la mañana. Entrada libre hasta completar aforo.