La revolución social de los huertos en 'El bosque habitado'

  • El domingo 30 de septiembre a las 11 h.desde La Casa Encendida
  • Entrada libre hasta completar aforo.
La revolución social de los huertos en 'El bosque habitado'
María José Parejo (Radio 3)
María José Parejo (Radio 3)

En los barrios de las ciudades comienza a hacerse notar una revolución silenciosa que se inicia sembrando tomates y termina concienciando a todo un barrio. Es la revolución social de los huertos colectivos o comunales.

Hay más huertos urbanos vecinales de los que podamos imaginar. Sin catalogación y obedeciendo a diferentes iniciativas, los huertos habitan

descampados de burbujas inmobiliarias o recuperan terrenos de antiguas utilidades que han perdido la dignidad. Sus moradores acuden cada día para cambiar semillas, para sembrar plantones, para regar sus cultivos o los de sus vecinos y terminan tejiendo una red social donde los vínculos personales y colectivos transforman los colectivos. O recuperan los valores de la necesaria vecindad.

Queremos destacar la importancia de la labor social y medioambiental de los huertos de barrio, de las manos que los hacen posibles, de las voluntades que les dan vida día a día. Y lo hacemos en La Casa Encendida.  Contaremos con el testimonio experiencial de hortelanos de "Ensancha el huerto", de Alcorcón, como el arquitecto Herminio Prieto, la psicóloga Ana Belén López y la técnico sanitario Sole Moreno.

Además nos acompañarán el naturalista Joaquín Araújo, el biólogo Raúl de Tapia, la Comunidad del Bosque, la bailarina y bióloga Manuela Salvado, Pedro Rubio, coordinador del Área de Medio Ambiente de La Casa Encendida y el cantante y músico Diego Cruz, también con experiencia en este tipo de actividades hortelanas. Estos son los protagonistas y los contenidos de la próxima emisión en directo de El bosque habitado, el domingo 30 de septiembre, a las 11 de la mañana. Entrada libre hasta completar aforo.