Vuelve la Fiesta, vuelve el BAM a Radio 3

Barcelona celebra este fin de semana su fiesta mayor y fiel a la cita, el BAM despliega su programación por diversos escenarios. Creadores de más de trece países coinciden estos días en la capital catalana para mostrar sus propuestas. La electrónica, el kuduro, el hip hop en sus más diferentes vertientes, el trap y por supuesto el pop y el rock llegarán de la mano de artistas a los que en pocas ocasiones hemos tenido oportunidad de poder escuchar y que suponen por tanto la posibilidad de una sorpresa.

Los londinenses Kokoroko y su afrobeat, la electrónica bailable del dueto africano Batuk, el retorno de Mercuri Rev y The Monochrome Set, o los sorprendentes por inesperados Ammar 808 y The Maghreb United serán algunos de los protagonistas de este festival eminentemente

urbano.

Con Lisboa como ciudad invitada, el BAM nos propone escuchar a la portuguesa de origen angoleño Pongo y su mezcla de kuduro y R&B, o Throes + The Shine, herederos de Buraka Som Sistema o Batida, entre otros.

La escena local llegará de la mano de Balago, Tiger Menja Zebra, Ferran Palau o The Mani-las,(el nuevo proyecto de Maika Makovski. Este último grupo por cierto actuará en un nuevo escenario en el Paralelo que celebrará el 75 aniversario de una de las salas más activas de la ciudad, Apolo).

Las bandas emergentes también tienen su sitio en el BAM Cultura Viva, que por segundo año consecutivo se celebra en el espacio de la Fábrica Fabra i Coats. Allí podremos escuchar a Doble Capa, Lauren Nine, Dead Capo o Nerobámbola, además de participar en diferentes actividades relacionadas con la música, la cultura.

Quienes también estaremos en el BAM, seremos nosotros, las gentes de Radio 3, recogiendo lo que sucede a lo largo de estos cuatro días para después resumirlo en un especial de dos horas que podrás escuchar el próximo lunes 24 de septiembre a partir de las once de la noche.