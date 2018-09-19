Vuelve un renovado AMFest a Barcelona

El anteriormente conocido como Festival Instrumental de Barcelona rompe sus esquemas y vuelve renovado con un proyecto indoor único en Europa. Renace como AMFest y estrena emplazamiento en la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona.

Acogerá tres escenarios que mezclarán post-rock, electrónica, rock progresivo, música experimental, psicodelía o ambient sin solapamientos. Por este espacio pasarán cinco imponentes cabezas de cartel: el único concierto en Barcelona de Toundra en 2018 presentando "Vortex", la vuelta a nuestro país de los alemanes The Notwist tras 10 años de ausencia, o los conciertos de Mono, Amenra y el estreno del "Decomposition Theory Show" de los británicos 65daysofstatic.

Su cartel se completa con las propuestas de Giardini di Mirò, Owen, Emma Ruth Rundle, Eevee, My Sleeping Karma, Caligula's Horse, A Storm of Light, Jo Quail, Lisa Morgenstern, Za!, Playback Maracas, Thermic Boogie, Blood Quartet, La Son o Befaco.

AMFest se celebra los días 12, 13 y 14 de octubre.