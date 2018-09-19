Descubre los horarios de Granada Sound 2018

Septiembre llega con la séptima edición del Granada Sound que se celebrará el próximo fin de semana del 21 y 22 de septiembre con una amplia carta musical que el festival ofrece año tras año.

Granada, ciudad del rock junto a Granada Sound vuelven a llenar la ciudad de música y de actividades durante las horas previas al festival. Decenas de establecimientos granadinos pasan a formar parte de la experiencia festivalera para ofrecer a todos los asistentes los lugares, las tapas y la música con más esencia granadina del momento. Un año más, la ruta de establecimientos y su programación gratuita está en marcha.