Arizona Baby estrena "UpDownAroundGo"
RADIO 3
Después de cuatro años, Arizona Baby están de vuelta con "UpDownAroundGo", un viaje por la costa californiana con unos coros impolutos y una guitarra excelsa para una descarga que no se nos irá de la cabeza. Y esto formará parte de Sonora, el disco que Arizona Baby publicará en octubre.
Lo puedes escuchar en 180 grados:
Producido por Arizona Baby y registrado en tres estudios distintos: La Mina (Sevilla), Dobro (Valladolid) y ReviRock (Madrid), Sonora incluye doce canciones, incluída este "UpDownAroundGo" que ha estrenado Radio 3.