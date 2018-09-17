Radio 3 estrena "Under water", el nuevo videoclip de la austríaca AVEC

AVEC acaba de publicar su segundo álbum titulado Heaven/Hell, un trabajo producido por Tommy McLaughlin (Villagers, Soak) en Attica Audio Studio en Irlanda. La artista de 22 años desembarca en España con este nuevo disco después de que su música haya conseguido primeros puestos en las principales emisoras independientes de Austria y Alemania, Gran Bretaña o EEUU.

Desde el lanzamiento de su EP de debut Heartbeats en el 2015 y de su álbum What If Never Forget en el 2016, AVEC ha pisado les escenarios del Reeperbahn Festival (Alemania), Vilar de Mouros Festival (Portugal), Sziget Festival (Hungría), Popfest (Austria) entre otros. AVEC también ha realizado una extensa gira de presentación de su último disco que la llevó a Austria, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Francia.