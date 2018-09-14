¡Comienza la temporada de conciertos de la OCRTVE!

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVEestrena su temporada de conciertos 2018/2019 bajo el lema ‘La luz de la armonía’. Serán 20 programas principales y numerosos conciertos extraordinarios, así como el XIX Ciclo de Jóvenes Músicos, el XVII Ciclo Coral y Los Conciertos de Radio Clásica, que cumplirá su edición XXIII en la promoción de la música de cámara. El Auditorio Nacional de Música de Madrid albergará 15 conciertos, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial será la sede de 8 y más de 10 se celebrarán en el Teatro Monumental de Madrid. El maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez será el director titular por tercera temporada consecutiva.

Fidelo (ópera en versión de concierto) será la obra que inaugurará esta temporada el día 4 de octubre en el auditorio nacional. Podrás disfrutar del concierto el día 5 en Radio Clásica.

'Títulos imprescindibles' del repertorio universal La programación de la temporada 2018/19 incluye obras capitales de la historia de la música, como la Sinfonía núm. 2, ‘Resurección’, de Mahler, con las cantantes Ruth Iniesta y Gerghild Romberger; la Sinfonía alpina, de Strauss; la Sinfonía núm. 2 y la núm. 3 ‘Renana’ de Schumann; las novenas sinfonías de Schubert y Bruckner, o las séptimas sinfonías de Beethoven y Dvorak. Además, otras obras capitales del repertorio sinfónico, pero menos habituales en la programación con las Sinfonías en Do mayor de los compositores franceses Bizet y Dukas, o la Sinfonía núm. 5 del danés Carl Nielsen. El Coro RTVE recreará por su parte grandes títulos como ‘La Infancia de Cristo’, de Berlioz; los ‘Te Deum’, de Bruckner y Berlioz; la ‘Misa Solemnis’, de Mozart; ‘Rey David’, de Honneger; ‘The Hymn of Jesus’, de Holst; y ‘The music makers’, de Elgar. Obras concertantes para el lucimiento de los solistas como el Concierto para clarinete en La Mayor, de Mozart; el Concierto para piano núm. 3, de Rachmaninov; el Concierto número 2 para piano, de Brahms; el Concierto para violonchelo, de Laló; el Concierto para violín núm. 1, de Bruch o el Concierto para violín “A la memoria de un ángel”, de Alban Berg. Junto a ellas, títulos más desconocidos para el gran público, como la suite ‘On the Waterfront’ del estadounidense Leonard Bernstein o ‘La creación del mundo’ y ‘El Buey sobre el tejado’, del francés Darius Milhaud, con Mariana Todorova, concertino de la RTVE, como violinista solista.

Grandes solistas internacionales No faltarán destacados solistas internacionales como los violinistas Arabella Stenbacher y Benjamin Schmid quienes interpretarán respectivamente el concierto para violín núm. 1 de Bruch y el concierto para violín “A la memoria de un ángel”, de Alban Berg; También tocará con la Orquesta Sinfónica RTVE el violonchelista alemán Daniel Müller-Schott, quien nos ofrecerá el concierto para violonchelo de Edouard Laló. En cuanto al repertorio pianístico hay jóvenes españoles de gran proyección internacional como Juan Pérez Floristán quien interpretará el concierto para piano núm. 2 de Brahms, Eduardo Fernández el concierto para piano núm. 3 de Rachmaninov, los hermanos Luis y Víctor del Valle el Tango Rhapsody de Federico Jusid, y Daniel del Pino la Fantasía coral de Beethoven. También dos jóvenes cantantes españolas que están triunfando en el ámbito internacional como Ruth Iniesta y Natalia Labourdette cantarán en la sinfonía num.2 de Mahler y el Salmo 150 de Bruckner, respectivamente. Por su parte, la soprano canaria Raquel Lojendio interpretará los Cantos del alma para soprano y clarinete, de Lorenzo Palomo.

Compromiso con la composición actual En su compromiso con la composición actual, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE estrenará la obra ganadora del XXXV Premio de Composición Reina Sofía de la Fundación de Música Ferrer-Salat: ‘Whispers in the Dark’, de Juan Durán. Será el segundo concierto de temporada y tendrá lugar el 12 de octubre en el Teatro de San Lorenzo de El Escorial. Miguel Ángel Gómez-Martínez dirigirá también las Danzas fantásticas, de Turina y Te Deum de Bruckner. Contará con un cuarteto vocal integrado por María Espada (soprano), Mireia Pintó (mezzosoprano), César Augusto Gutiérrez (tenor) y Felipe Bou (bajo). Aguardan otros estrenos absolutos como el Concierto para trompeta y trombón que Christian Lindberg dedica al trompetista venezolano Pacho Flores y al español Ximo Vicedo, quienes estrenarán la obra en el Teatro Monumental el 21 y 22 de marzo bajo la dirección del propio compositor. El aplaudido compositor argentino afincado en Los Ángeles Federico Jusid dedicará a la Orquesta Sinfónica RTVE una obra especial que se estrenará el 24 y 25 de enero en el Teatro Monumental. También integrará el programa Tango Raphsody, con la colaboración del dúo de pianistas malagueños Víctor y Luis del Valle. ‘Kaleidoskopio’ es la obra de nuevo cuño que el joven valenciano Saúl Gómez Soler dedica a José Luis González, percusionista de la RTVE, y que se estrenará el 2 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música bajo la dirección del joven Diego Martín-Etxebarría. La creación actual también está representada con propuestas como ‘Cantos del alma’ de Lorenzo Palomo, el compositor español de quien se celebra su 80 cumpleaños y que contará con la soprano Raquel Lojendio, y del clarinetista Joan Enric Lluna, bajo la dirección de Christoph Köning.

Grandes batutas españolas e internacionales en el podio de RTVE La selección de maestros invitados integra batutas españolas de proyección internacional, como Cristóbal Soler, José Miguel Pérez-Sierra o Diego Martín-Etxeberria junto con directores extranjeros de diferentes perfiles y generaciones, como el peruano Miguel Harth-Bedoya, el argentino Federico Jusid, los norteamericanos Erik Nielsen y Dennis Russell Davies, el japonés Kazuki Yamada, el sueco Christian Lindberg, el alemán Christoph Köning o el austríaco Gunter Neuhold. Christoph Köning repite como invitado el 26 de octubre en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial con un programa donde rinde tributo al repertorio español con ‘Cantos del alma’, de Lorenzo Palomo, junto con la soprano Raquel Lojendio y el clarinetista Joan Enric Lluna. En la segunda parte del concierto, brindará la Sinfonía núm. 7 de Antonin Dvorak. El joven bilbaíno Diego Martín-Etxebarría comenzó una imparable carrera internacional al alzarse con el Primer Premio, el Premio Hideo Saito y el Premio Asahi en el XVII Concurso Internacional de Dirección de Tokio. Además, es Principal Director Residente y vice-Director Musical General en el Theater Krefeld-Mönchengladbach, de Alemania. El 2 de noviembre en el Auditorio Nacional se unirá con el percusionista de la Orquesta Sinfónica RTVE José Luis González para el estreno absoluto de ‘Kaleidoskope’. Completan el programa la obertura ‘Candide’, de Bernstein, y la Sinfonía núm. 2, de Schumann. El maestro peruano Miguel Harth-Bedoya, director titular de la Orquesta de Radio Noruega y director musical de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth, regresa como invitado el 10 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música para recrear ‘La Infancia de Cristo’, de Hector Berlioz, con un cuarteto de voces internacionales: Sarah Castle (mezzosoprano), Bror Magnus Tødenes (tenor), Johannes Mannov (barítono) y Michael Druiett (bajo). Tras su éxito en la pasada temporada, el norteamericano Erik Nielsen repite como invitado para afrontar un monográfico de música francesa. El director titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao se reúne con el violonchelista alemán Daniel Müller-Schott para interpretar el Concierto para violonchelo, de Eduard Laló. La Sinfonía en Do Mayor de Paul Dukás sonará en la segunda parte del evento programado en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial el 30 de noviembre. El norteamericano Dennis Russell Davies se reúne el 10 y 11 de enero en el Teatro Monumental de Madrid con otro gran solista internacional, Benjamin Schmid, para emocionar al público con una de las obras concertantes para violín, el Concierto ‘A la memoria de un ángel’ de Alban Berg. Completa el programa una de grandes sinfonías del repertorio romántico centroeuropeo, la Novena sinfonía de Anton Bruckner. El venezolano Diego Matheuz, director titular del Teatro La Fenice de Venecia, visita a la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE por primera vez para iniciar con una temporada de adelanto los conciertos conmemorativos del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Tras la obertura Egmont, Daniel del Pino al piano y el Coro RTVE se subirán al escenario para afrontar la Fantasía Coral antes de clausurar el concierto con la Séptima sinfonía del genio de Bonn el 17 y 18 de enero en el Teatro Monumental. Aclamado por sus bandas sonoras, el argentino afincado en Los Ángeles Federico Jusid se mostrará en su doble faceta de compositor y director con el estreno absoluto de una obra dedicada a la Orquesta Sinfónica RTVE, y con su ‘Tango Raphsody’ para dos pianos en colaboración con el Dúo del Valle. El concierto está previsto el 24 y 25 de enero en el Teatro Monumental. No es la primera vez que Jusid colabora con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, con quien grabó las bandas sonoras de ‘Isabel’ y ‘Carlos V, Rey Emperador’, Premio Iris a la mejor música para televisión 2014. El japonés Kazuki Yamada, director artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, y principal director invitado de la Orquesta de la Suisse Romande, ofrecerá el 14 y 15 de febrero en el Teatro Monumental el ‘Te Deum’ de Berlioz, a la que se sumará el Coro de la Comunidad de Madrid Muy reconocido por su conocimiento del repertorio lírico, el madrileño José Miguel Pérez-Sierra se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE el 1 de marzo en el Auditorio Nacional de Música para recuperar una obra poco frecuente, pero de gran vuelo sinfónico-coral: ‘The music makers’, del británico Elgar. Alisa Kolosova será la mezzosoprano que asuma el papel solista. Y en la primera parte se recibe al joven virtuoso español Eduardo Fernández, Premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, quien interpretará el concierto número 3, Op. 30 de Rachmaninov. Todo un referente en el virtuosismo del trombón, Christian Lindberg brindará el estreno absoluto de un concierto que ha compuesto para el dúo que integran el trompetista venezolano Pacho Flores y el trombonista Ximo Vicedo, solista de la RTVE. Completa el concierto del 21 y 22 de marzo en el Teatro Monumental la suite ‘On the Waterfront’ del estadounidense Leonard Bernstein y la Sinfonía núm. 5 del danés Carl Nielsen. El valenciano Cristóbal Soler se subirá al podio de la Orquesta Sinfónica RTVE en el Auditorio Nacional de Música el 12 de abril para recrear la tercera sinfonía, ‘Renana’, de Schumann. En la primera parte, el Concierto para clarinete en La Mayor, de Mozart, junto con el solista de la Orquesta Sinfónica RTVE Javier Martínez.

Ciclo de jóvenes, ciclo coral y conciertos extraordinarios La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ultima además los detalles de sus otros ciclos XIX Ciclo de Jóvenes Músicos: Cuatro conciertos sinfónicos con directores y solistas de la última generación, tanto españoles como extranjeros. Cuenta con la colaboración de Juventudes Musicales de España, el Concurso de guitarra Tárrega o Concurso Intercentros Melómano. XVII Ciclo Coral: Cuatro conciertos centrados en el repertorio coral 'a capella' o con acompañamiento de piano, órgano o conjunto instrumental. Javier Corcuera continúa al frente del Coro RTVE en su cuarta temporada. XXIII Ciclo de cámara: 'Los conciertos de Radio Clásica'. Un ciclo de ocho conciertos de cámara protagonizados por profesores de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en múltiples configuraciones instrumentales y vocales. Conciertos y galas extraordinarias: Gala de Navidad, Concierto solidario 'Un juguete, una ilusión' (en colaboración con la campaña de RNE y Fundación Crecer Jugando), Gala Lírica y 'Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo'. Además, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desarrolla una intensa actividad de grabaciones de bandas sonoras para radio y televisión, proyectos discográficos y audiovisuales, así como actividades pedagógicas y de responsabilidad social corporativa.

Venta de entradas Durante el nuevo curso artístico, las localidades se venderán de manera independiente en los distintos auditorios a partir de septiembre corroborando una política de precios que permita la accesibilidad tanto de los abonados tradicionales como de todo tipo de perfiles y con la intención de movilizar público jóvenes y nuevas audiencias. Próximamente está previsto el regreso de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE a su sede principal, el Teatro Monumental, el histórico teatro ubicado en el centro de la capital, con cuya propiedad se ha acordado la renovación del arrendamiento durante un periodo de hasta diez años, y que se encuentra en un proceso de obras de mejora y adecuación a las nuevas necesidades de la formación sinfónico-coral. Ver pdf adjunto para más información sobre los conciertos de la temporada 2018/2019 El valenciano Cristóbal Soler se subirá al podio de la Orquesta Sinfónica RTVE en el Auditorio Nacional de Música el 12 de abril para recrear la tercera sinfonía, ‘Renana’, de Schumann. En la primera parte, el Concierto para clarinete en La Mayor, de Mozart, junto con el solista de la Orquesta Sinfónica RTVE Javier Martínez.

Ciclo de jóvenes, ciclo coral y conciertos extraordinarios La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ultima además los detalles de sus otros ciclos XIX Ciclo de Jóvenes Músicos: Cuatro conciertos sinfónicos con directores y solistas de la última generación, tanto españoles como extranjeros. Cuenta con la colaboración de Juventudes Musicales de España, el Concurso de guitarra Tárrega o Concurso Intercentros Melómano. XVII Ciclo Coral: Cuatro conciertos centrados en el repertorio coral 'a capella' o con acompañamiento de piano, órgano o conjunto instrumental. Javier Corcuera continúa al frente del Coro RTVE en su cuarta temporada. XXIII Ciclo de cámara: 'Los conciertos de Radio Clásica'. Un ciclo de ocho conciertos de cámara protagonizados por profesores de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en múltiples configuraciones instrumentales y vocales. Conciertos y galas extraordinarias: Gala de Navidad, Concierto solidario 'Un juguete, una ilusión' (en colaboración con la campaña de RNE y Fundación Crecer Jugando), Gala Lírica y 'Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo'. Además, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desarrolla una intensa actividad de grabaciones de bandas sonoras para radio y televisión, proyectos discográficos y audiovisuales, así como actividades pedagógicas y de responsabilidad social corporativa.