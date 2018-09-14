Carl Craig recorre los imprescindibles de su carrera en 'Lapsus'

El pasado sábado 8 de septiembre arrancaba la quinta temporada de Lapsus, el espacio que repasa la actualidad musical electrónica semanal, todos los sábados de 20h a 21h en Radio 3.

Siguiendo con el estilo desenfadado marca de la casa, durante esta nueva temporada Lapsus acogerá entrevistas con relevantes artistas de la escena nacional e internacional, que en ocasiones también seleccionarán música o desarrollarán sesiones exclusivas para los oyentes.