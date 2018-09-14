Carl Craig recorre los imprescindibles de su carrera en 'Lapsus'
- Escucha la entrevista con la estrella del techno este sábado 8 de septiembre a las 20 horas.
El pasado sábado 8 de septiembre arrancaba la quinta temporada de Lapsus, el espacio que repasa la actualidad musical electrónica semanal, todos los sábados de 20h a 21h en Radio 3.
Siguiendo con el estilo desenfadado marca de la casa, durante esta nueva temporada Lapsus acogerá entrevistas con relevantes artistas de la escena nacional e internacional, que en ocasiones también seleccionarán música o desarrollarán sesiones exclusivas para los oyentes.
Carl Craig, primer invitado
Este sábado 15 de septiembre tendremos en Lapsus ni más ni menos que a Carl Craig, estrella de reconocimiento mundial y considerado uno de los nombres más importantes de la segunda generación de músicos techno de Detroit. Durante 60 minutos repasará algunos de los temas que han marcado su carrera y nos explicará el porqué.