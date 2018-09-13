Radio 3 vuelve al Mercat de Música Viva de Vic

Es más que probable que muchos de los músicos de nuestro país hayan pasado en uno u otro momento por alguno de los escenarios de este gran Mercado músical que es el MMVV. Es probable también que echando la vista atrás y recordando algunas de las muchas actuaciones vividas y disfrutadas vengan a nuestra memoria tendencias, modas, escenas que han marcado la historia musical del país.

Y es que durante treinta años El Mercat de Música Viva de Vic ha sido el escaparate donde músicos de dentro y fuera de nuestras fronteras han

dado a conocer sus propuestas musicales, conscientes de que esas actuaciones podían determinar como iba a ser su temporada musical. Vic

ha sido, y es durante todo ese tiempo el lugar de reunión de programadores públicos y privados, mánagers y periodistas, punto de descubrimientos y complicidades musicales.

El Mercat marca el inicio de la temporada y mide la salud de la escena musical. Por todas estas razones, y muchas más, Radio 3 ha estado en Vic prácticamente desde sus inicios y este año volvemos, no podía ser de otra manera, para compartir con ellos este treinta aniversario. Bueno, con ellos y con vosotros y con Kiki Morente, Pinker Tones y el Quartet Brossa de Corda, Kepa Junkera,Joan Miquel Oliver, Ivette Nadal y Caïm Riba, Niño de Elche, Eva Fernandez, Perota Chingó, Onda Vaga, Jú, Joan Colomo, y así hasta casi 70 artistas.

Serán horas y horas de música que a partir del miércoles 12 de septiembre y hasta el sábado 15 de septiembre os resumiremos en un especial que podrás escuchar este próximo domingo de 13:00 a 15:00 h, con fragmentos de conciertos, declaraciones de artistas y comentarios de todo lo acontecido en un programa que acabará soplando las velas de este treinta cumpleaños del MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC. ! Pèr molts anys!