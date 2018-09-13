Especial Rachid Taha, este domingo en 'Mediterráneo'

Rachid Taha, el gran renovador del raï y del chaabi argelino, murió la noche del miércoles 12 en su casa de Lilas, en Francia, de una crisis cardiaca, mientras dormía. El próximo martes habría cumplido 60 años.

Rachid ha sido una de las voces más seguidas dentro de la música magrebí actual, reconocido sobre todo por su aproximación al rock de bandas como The Clash, que él versionó de forma exitosa en su "Rock El Kasbah" y que recuperó en el álbum Tekitoi? (2004).

En el programa de este domingo 16 sonarán sus mejores temas, como la también la versión "Ya Rayah" de Dahmane El Harrachi, que Taha consiguió elevar a la categoría de himno de los inmigrantes argelinos en busca de dignidad.

Sus inicios en la banda Carte de Séjour a primeros de los años 80 y sus conciertos con Khaled y Faudel, con los que grabó el disco 1,2,3 Soleils, han dejado huella en la renovación musical de la zona mediterránea.