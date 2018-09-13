Especial Rachid Taha, este domingo en 'Mediterráneo'
- Dedicamos una hora al gran músico argelino, fallecido recientemente
- Escúchalo este domingo a partir de las 9.00h de la mañana
- Recuperamos también la entrevista que Rachid Taha concedió a Radio 3
Rachid Taha, el gran renovador del raï y del chaabi argelino, murió la noche del miércoles 12 en su casa de Lilas, en Francia, de una crisis cardiaca, mientras dormía. El próximo martes habría cumplido 60 años.
Rachid ha sido una de las voces más seguidas dentro de la música magrebí actual, reconocido sobre todo por su aproximación al rock de bandas como The Clash, que él versionó de forma exitosa en su "Rock El Kasbah" y que recuperó en el álbum Tekitoi? (2004).
En el programa de este domingo 16 sonarán sus mejores temas, como la también la versión "Ya Rayah" de Dahmane El Harrachi, que Taha consiguió elevar a la categoría de himno de los inmigrantes argelinos en busca de dignidad.
Sus inicios en la banda Carte de Séjour a primeros de los años 80 y sus conciertos con Khaled y Faudel, con los que grabó el disco 1,2,3 Soleils, han dejado huella en la renovación musical de la zona mediterránea.
Nuestra última entrevista con Rachid Taha
Recuperamos una entrevista que le hicimos hace un año, aprovechando su paso por el Festival PortalBlau en l’Escala, Costa Brava. En sus palabras nos describe la situación que se vive en la zona mediterránea dando una señal de alerta: “El problema de Europa es que tiene un problema con ella misma”.
Y también entrevistamos a quién introdujo sus conciertos y su música en España, Jordi Gratacós, actualmente presidente de ARC (Asociación de Promotores y Managers de Catalunya), destaca la gran humanidad de Rachid Taha y su fuerza y empatía con el público en los directos.
El cantante de raíces argelinas Yacine Belahcene, miembro de bandas como Nour o Yacine &The Oriental Groove, nos habla del lado más punk de Rachid Taha y lo describe como una figura imprescindible para entender la evolución de la música en esta orilla.