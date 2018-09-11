Los Vinagres estrenan videoclip: "Me pone rabioso tu forma de andar"

Los Vinagres estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Me pone rabioso tu forma de andar", que es el cuarto adelanto ya del próximo disco de la banda canaria. El álbum se va a llamar Los Volcanes y va a ser el primer disco largo que publican, después de haber lanzado varios EPs.

Este trabajo se publicará el 5 de octubre con Warner Music Spain y su título es perfecto para una banda que dice hacer "rock volcánico", mezclando siempre sus influencias rock y latinas.

Los Vinagres han dedicado dos años a componer y producir este álbum, intentando evolucionar en sus letras y dejando atrás la autoproducción de sus trabajos anteriores. Para ello, han contado con Pablo Pulido (de Estudio Uno) como ingeniero de sonido.