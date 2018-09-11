'El Sótano' en el GetMAD!

La tercera edición de GetMAD! Festival se celebrará los días 14 y 15 de septiembre en Madrid. Durante dos jornadas la zona de Malasaña y los barrios colindantes se convierten en el epicentro del rocknroll madrileño, con una amplia programación de conciertos repartidos por cinco de las salas más emblemáticas de la ciudad; El Sol (escenario Radio 3), Wurlitzer Ballroom, Boite, Changó y But.

El viernes 14, de 7 a 8 de la tarde, El Sótano se emitirá en directo con The Undertones, La Luz y Amyl and the Sniffers como grupos invitados desde el multiespacio El Paracaidista (C/ La Palma, 10) con entrada libre hasta completar aforo. ¡Estás invitado!