'El Sótano' en el GetMAD!
- El viernes 14 de septiembre a las 19 h. en Radio 3
- Te lo contamos en directo desde El Paracaidista (C/ la Palma, 10)
- Entrada libre hasta completar aforo
La tercera edición de GetMAD! Festival se celebrará los días 14 y 15 de septiembre en Madrid. Durante dos jornadas la zona de Malasaña y los barrios colindantes se convierten en el epicentro del rocknroll madrileño, con una amplia programación de conciertos repartidos por cinco de las salas más emblemáticas de la ciudad; El Sol (escenario Radio 3), Wurlitzer Ballroom, Boite, Changó y But.
El viernes 14, de 7 a 8 de la tarde, El Sótano se emitirá en directo con The Undertones, La Luz y Amyl and the Sniffers como grupos invitados desde el multiespacio El Paracaidista (C/ La Palma, 10) con entrada libre hasta completar aforo. ¡Estás invitado!
Cartel
El GetMAD! invita a recorrer las calles de una ubicación a otra en busca de tus artistas favoritos del cartel, nombres vinculados al punk, el hard rock o la psicodelia entre los que destacan The Undertones, Luna, Art Brut, Angelus Apatrida, Crippled Black Phoenix, No Age, Shannon and the Clams, Amyl and the Sniffers, Spectrum, Aura Noir, Nobunny, La Luz, Jeff Rosenstock, Melange o Los Estanques.
Entre las actividades paralelas del GetMAD! se encuentran varias exposiciones, ponencias y actuaciones o pinchadas matinales, así como una ruta de tapas.