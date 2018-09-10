Llega el Visor Fest, un nuevo festival para Benidorm

Nace un nuevo festival en el panorama nacional para llenar de música un Benidorm fuera de temporada. Llega el Visor Fest, una cita que une el pasado musical con el presente en la ciudad del eterno verano.

Esta nueva cita busca rememorar los primeros festivales de los años 90, por eso su cartel se nutrirá de bandas y artistas que nacieron en las décadas de los 80 y los 90, pero que siguen teniendo un discurso actual. Estas propuestas se alternarán en dos escenarios de forma que no haya solapamientos y el público pueda disfrutar de conciertos completos sin prisas.

En el cartel, todavía sin cerrar, figuran ya The Flaming Lips, Ride, Saint Etienne, Chameleons Vox, Cat Power, Megabeat Interfront, Addictive TV y los Dj's DJ Amable, Miqui Puig DJ, Julio Ródenas DJ, Bilbadino DJ y Camelot Dj's.

El Visor Fest tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, mismo recinto del festival Low.