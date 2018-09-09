La lluvia no puede con el DCODE, el gran festival joven de Madrid

Madrid no está acostumbrada a la lluvia. Pero parece que programar un festival en la capital es la mejor forma de atraerla. Ha pasado en citas anteriores y ha sido la protagonista de esta octava edición del DCODE que sin embargo, le ha hecho frente con avisos al publico y el reparto de chubasqueros. Ningún concierto de la jornada se ha visto afectado por los chaparrones y el festival ha cumplido con su sold out en el recinto con 25.000 personas que han resistido la noche fresca de Madrid.

El DCODE es el gran festival jóven de Madrid, con las propuestas más nuevas y también más multitudinarias. Ahí es justo donde encajan Bastille, el sonido del britpop millennial. Apelando a la percusión contundente, la épica, los beats electrónicos y la voz resultona de Dan Smith, consiguen un resultado predecible pero sólido que funciona ante grandes audiencias.

Radio 3

Es fácil trazar una línea recta entre las propuestas de Bastille e Imagine Dragons, aunque los de Las Vegas estaban antes y eso les vale el trono. Los de Dan Reynolds apuraban con la cita de Madrid su tour mundial. Su irrupción en el escenario con 'Radioactive' era todo lo que necesitaba la masa. Porque lo suyo es para las masas, sin grandes pretensiones musicales, apelando a la pasión no a la razón. Todos los dcoders han respondidio dejándose la voz frente a un frontman sin camiseta con los pasos, las miradas a la cámara, los paseos con banderas y las poses aprendidas. Se les puede achacar el ser un producto, pero uno tan lleno de energía y positividad, con tan buen sonido y tan expléndido en hits que es difícil resistirse.

Mikel Izal durante su actuación en el festival DCODERadio 3

Izal tocaban por tercera vez en el DCODE. La primera en 2013, de tarde y bajo un sol de justicia. Y se preguntaban cuántos de los que les esperaban este sábado estaban entonces. Lo cual dice mucho y muy bueno del trabajo que ha hecho la banda desde entonces. Salvo ellos, el resto de bandas españolas han actuado en horarios de tarde...o matutinos. Con La M.O.D.A abriendo a mediodía el escenario 3 o Sidonie a las tres de la tarde reventando ese mismo espacio. Al menos estaban a cubierto mientras diluviaba.