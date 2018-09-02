Nueva temporada en Radio 3

Comenzamos una nueva temporada con nuestra pasión por compartir contigo la experiencia Radio 3. Descubriendo música cada día. Huyendo de la monotonía, buscando sonidos y tendencias nuevas. Militando activamente en la diversidad. Con una programación de 24 horas sin repeticiones.

#eradio3rne

Somos la única radio con programas especializados de rock, de pop, heavy, rap, flamenco, jazz, reggae, electrónica, blues, dance, soul, folk, dance… sin prejuicios. Programas que llevan la firma de los mejores comentaristas musicales del país. Amamos la cultura porque enriquece nuestra vida y por eso hablamos de cómics, de literatura, videojuegos, cine, teatro, medioambiente, experimentación… con los mejores expertos y el mejor periodismo cultural.

#estiloradio3rne

Una radio cosmopolita, radio pública sin publicidad, con una empatía de excepción con la comunidad artística. Apoyando a creadores emergentes como solo lo hace Radio 3 y compartiendo las obras de grandes creadores. Creemos en la innovación en los lenguajes y los nuevos medios. Nos gusta ser escaparate de los cambios de un momento tan dinámico como éste.

#emocionradio3rne

Generando eventos, debates y encuentros sobre el arte. En Radio 3 y en Radio 3 Extra impulsamos la emoción con contenidos que nos trasladan a los centros de la cultura, en los grandes museos y en las pequeñas salas de ensayo. En los festivales y en la calle.

#experienciaradio3rne

En nuestra emisión en FM para toda España, en internet para todo el mundo, con nuestra app exclusiva solo de Radio 3, con nuestro canal en la TDT Radio 3 HQ con sonido en alta fidelidad, con nuestra web y su información y contenidos exclusivos, las redes sociales de Radio 3, con nuestros podcasts para que nos puedas escuchar a la carta cuando quieras, con los contenidos audiovisuales de Radio 3 Extra o la emisión en videostreaming de nuestro exclusivo estudio diseñado por SUSO33. Bienvenido, una temporada más, a la experiencia Radio 3.