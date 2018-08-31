Corona la temporada de festivales con el DCODE en Radio 3
- Con Imagine Dragons, Bastille, The Vaccines, Izal, Kakkmaddafakka y más
- Síguelo en directo el sábado 8 de septiembre desde las 21 horas
Sónar, Vida, Low, Fib, Cruïlla, Noroeste, Sonorama, Imagina Funk, Rototom, La Mar de Músicas, Pirineos Sur... El sábado 8 de septiembre le pondremos la guinda a otra temporada repleta de festivales con la gran cita joven de Madrid.
El festival DCODE se celebrará en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, y Radio 3 volverá a estar presente para ofrecerte lo mejor de esta intensa jornada de conciertos. Conéctate a partir de las 21 horas para vibrar desde donde estés con los sonidos en directo de esta octava edición.
La mezcla perfecta para bailar
El cartel del DCODE 2018 lo encabezan los norteamericanos Imagine Dragons, poseedores de uno de los directos más potentes y poderosos del panorama. Harán parada en el festival dentro de ‘Evolve Tour', en la única oportunidad de verlos de nuevo en nuestro país antes de que finalicen su tour.
También estarán los británicos Bastille, nuestros infalibles Izal, Sidonie celebrando 20 años de carrera, los descarados The Vaccines o unos divertidísimos Kakkmaddafakka. DCODE recibirá al principal guitarrista y compositor de The Strokes, Albert Hammond Jr. y a la que ya llamán la esperanza del R&B internacional Jorja Smith.El cartel se completa con la presencia de Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro, Grises, Sam Fender, Clairo, Nat Simons, Shinova, Terry vs, Tori y el baile de Ochoymedio Djs & Friends.
Los mejores conciertos sonarán el sábado 8 de septiembre con los comentarios de Virginia Díaz, Leyre Guerrero y Julio Ruiz.La cita: 21 horas.
No faltes a la fiesta.