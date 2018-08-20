Especial Pirineos Sur en Radio 3

Este sábado 25 de Agosto a las 22.00hs, Radio 3 te ofrece un programa Especial Pirineos Sur presentado por Elena Gómez, con un resumen de lo mejor que ha sucedido en su pasada edición, la vigésimo séptima, que cerró sus escenarios el 29 de Julio.

Durante dos horas escucharemos fragmentos de los conciertos de Batuk, Seun Kuti & Egypt 80, Baloji, Nes, Sons Of Kemet, Chassol, La Dame Blanche y Shantel & Bucovina Club Orkestar.

Además también tendremos, como es habitual cada año, el balance final de la Directora de Pirineos Sur, Begoña Puértolas, su Director Artístico Luis Lles y del periodista y presentador de Pirineos Sur, Gonzalo de la Figuera.

Más de 40.000 personas han disfrutado de esta pasada edición de Pirineos Sur en el que las familias disfrutan especialmente la programación de “Días de Sur” con espectáculos de circo, pasacalles, cine, videoarte, teatro y hasta un encuentro de ukeleles, que el festival ha reforzado este año con su celebración en Escarrilla, una localidad muy cercana a Sallent de Gállego.

Como dice Luis Lles, Pirineos Sur es “el Festival de la calidad de vida” y sin duda esta edición ha mantenido la identidad propia que posee Pirineos Sur: “la diversidad cultural y la capacidad de descubrir nuevas músicas y nuevas propuestas”.

Una edición, esta vigésimo séptima, plagada de efemérides y aniversarios. Lanuza ha acogido la celebración de los 50 años en familia de Diego Carrasco, recogidos en su disco “No m’arrecojo”; el show conmemorativo de los 40 años del disco “Refavela” de Gilberto Gil; 40 años también de trayectoria de los Titiriteros de Binéfar, que ofrecieron su espectáculo número 10.000 en Lanuza y, de nuevo, el 40 aniversario de Chicotén, el grupo y disco homónimo que recuperó la música tradicional aragonesa y abrió las puertas al nuevo folk, y que el Colectivo Chicotén homenajeó la última noche de Pirineos Sur en un concierto único e irrepetible con la participación de algunos de los máximos referentes de la música aragonesa como Carmen París, Joaquín Pardinilla Sexteto, la Ronda de Boltaña o IxoRai!, entre otros.