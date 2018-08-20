Donostia Festibala presenta horarios y distribución de artistas
Donostia Festibala desvela los horarios y la distribución de artistas por escenarios. Kase.O, Berri Txarrak, C. Tangana, Pussy Riot y muchas bandas más se darán cita en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre de 2018.
Se suma Mueveloreina, que se incorpora al cartel en sustitución de Carolina Durante, cuya actuación se ha cancelado por cuestiones de agenda. Karma Cereza y Joaco J. Fox forman Mueveloreina, una de las bandas que más ha dado que hablar este último año. Desde Barcelona, trap y reggaeton con letras reivindicativas y de actualidad.
DONOSTIA FESTIBALA
14 y 15 de septiembre de 2018
Hipódromo Donostia
Viernes
Keler
19:10 THE YOUNG WAIT
20:45 NIÑO DE ELCHE
22:50 KASE.O
01:10 C. TANGANA
Thunder Bitch
18:30 FRANK
19:55 CALA VENTO
21:55 MUEVELOREINA
00:15 NATHY PELUSO
Dabadaba
18:25 LESTER Y ELIZA
20:00 BETACAM
21:55 PET FENNEC
00:00 MANCI DJ
02:00 ALVVA DJ
04:00 TELMO TRENOR DJ
Sábado
Keler
19:10 ANE LEUX
20:45 NO AGE
23:05 PUSSY RIOT
01:30 BERRI TXARRAK
Thunder Bitch
18:30 LOS BRACCO
19:55 LA LUZ
21:55 LA M.O.D.A.
00:15 RIOT PROPAGANDA
Bukowski
18:25 PELAX
20:00 LIHER
21:55 SEÑOR NO
00:00 DJ ZUAITZ
02:00 FLANK SINNATTA DJ
04:00 BLAMI DJ