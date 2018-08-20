Donostia Festibala presenta horarios y distribución de artistas

Mueveloreina
RTVE.es

Donostia Festibala desvela los horarios y la distribución de artistas por escenarios. Kase.O, Berri Txarrak, C. Tangana, Pussy Riot y muchas bandas más se darán cita en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre de 2018.

Se suma Mueveloreina, que se incorpora al cartel en sustitución de Carolina Durante, cuya actuación se ha cancelado por cuestiones de agenda. Karma Cereza y Joaco J. Fox forman Mueveloreina, una de las bandas que más ha dado que hablar este último año. Desde Barcelona, trap y reggaeton con letras reivindicativas y de actualidad.

DONOSTIA FESTIBALA

14 y 15 de septiembre de 2018

Hipódromo Donostia

Viernes

Keler

19:10 THE YOUNG WAIT

20:45 NIÑO DE ELCHE

22:50 KASE.O

01:10 C. TANGANA

Thunder Bitch

18:30 FRANK

19:55 CALA VENTO

21:55 MUEVELOREINA

00:15 NATHY PELUSO

Dabadaba

18:25 LESTER Y ELIZA

20:00 BETACAM

21:55 PET FENNEC

00:00 MANCI DJ

02:00 ALVVA DJ

04:00 TELMO TRENOR DJ

Sábado

Keler

19:10 ANE LEUX

20:45 NO AGE

23:05 PUSSY RIOT

01:30 BERRI TXARRAK

Thunder Bitch

18:30 LOS BRACCO

19:55 LA LUZ

21:55 LA M.O.D.A.

00:15 RIOT PROPAGANDA

Bukowski

18:25 PELAX

20:00 LIHER

21:55 SEÑOR NO

00:00 DJ ZUAITZ

02:00 FLANK SINNATTA DJ

04:00 BLAMI DJ