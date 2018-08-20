Te acercamos los mejores momentos del Festival Noroeste

La semana del 7 al 12 de agosto, A Coruña congregó a más de 80 bandas y artistas en una cita que para muchos ya se ha convertido en una fecha imprescindible. El Festival Noroeste, que celebraba su 32ª edición, regresaba este verano con seis días de conciertos eclécticos y gratuitos, más de 150 horas de música en vivo, en 14 escenarios urbanos repartidos por toda la ciudad.

Desde pequeñas plazas como Praza Das Bárbaras o lugares emblemáticos, como el Castelo de Santo Antón o la playa Riazor, donde ThePretenders, Belle and Sebastian, Viva Suecia y Temples

se sirvieron como platos fuertes del festival.

Un cartel, que además, resaltaba por su gran presencia femenina, con grupos y artistas como Rocío Márquez, MounQup, Neneh Cherry, Dona Rosa, María Arnal i Marcel Bagés, Maika Makovski, Ana Curra, Marem Ladson, BFlecha, Tulsa o Núria Graham.

El próximo 24 de agosto a partir de las 23h, Radio 3 te ofrece un resumen de dos horas con los hitos y momentos más destacados de esta 32ª edición del Festival Noroeste con Laura Martínez (Equilibristas).