Lo mejor de La Mar de Músicas, en Radio 3

Este sábado 18 de agosto, a las 13.00h, te ofrecemos desde Cartagena un programa especial con algunos de los momentos más destacados de La Mar de Músicas 2018.

Durante dos horas, Lara López te ofrecerá una selección de los mejores conciertos de la más reciente edición del festival. Podrás escuchar cómo sonaron las actuaciones de Rubén Blades, Morcheeba, Gregory Porter, Betsayda Machado y Parranda El Clavo, Songhoy Blues y Fatoumata Diawara.

Y será una ocasión especial para rendir homenaje y recordar al director y creador del festival, Paco Martín, fallecido el pasado 13 de agosto, cuya voz podremos escuchar presentando algunos de los conciertos.

El cartel de La Mar de Músicas 2018 Aunque la música hecha por mujeres ha tenido siempre gran protagonismo en La Mar de Músicas, este año la dirección del Festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha reseñado que el cuarenta por ciento de la programación de su edición número veinticuatro está conformado por mujeres. Texas, Soleá Morente, Nathy Peluso, Fatoumata Diawara, Morcheeba, Totó la Momposina o Cécile McLorin Salvant son solo algunas de las artistas que pasaron del 20 al 28 de julio por Cartagena. Además, este año se ha estrenado un protocolo específico de prevención y actuación contra el acoso y las agresiones sexuales.

Dinamarca, país invitado La filosofía del festival, galardonado con los premios de Mejor Festival de España de Pequeño Formato tanto en los Premios Fest como en los Iberian Festival Awards, continúa siendo la de apostar por bandas poco conocidas en España y este año ha contado con Dinamarca como país invitado. Desde allí llegaron bandas como Whomadewho, Afenginn o Eivør, junto a nombres clásicos del planeta como los de Rubén Blades, Morcheeba, Texas, Gregory Porter, Salvador Sobral o The Human League; artistas que actuaron en el Auditorio Parque Torres, uno de los siete escenarios con los que cuenta este festival urbano junto a otros como los de el Castillo Árabe (donde actuaron los brasileños Liniker e os Caramelows, o los congoloses Kokoko!); el escenario de la plaza del Ayuntamiento, gratuito, con Betsayda Machado y Parranda El Clavo de Venezuela, Elkin Robinson de la Isla de Providencia en Colombia, Wassoulou Groove de Mali, Nélida Karr y Alek Ikot de Guinea Ecuatorial, o The Kutimangoes de Dinamarca.