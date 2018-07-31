Vols assistir a la final de la Supercopa d'Espanya, entre el Barça i el Sevilla a Tànger?
- El Matí a Ràdio 4 sortegem un viatge a Tànger per a dues persones
- Respon a la pregunta en el formulari d'aquesta pàgina!
- O bé trucant al telèfon de El matí a Ràdio 4: 900 454 455 cada dia entre 11:30h i 12h.
EL MATÍ A RÀDIO 4 - RTVE.es
Respon a la pregunta: “Quines famoses grutes hi ha a la ciutat de Tànger" en el formulari i guanya un viatge per a dues persones per assistir a la final de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Sevilla el proper 12 d'agost.
Cada dia fins el proper dimarts 8 d'agost els concursants també poden trucar al telèfon del programa El matí a Ràdio 4: 900 454 455 entre 11:30h i 12h.
I cal clicar m'agrada al Facebook de 'Visit Morocco' i etiquetar-hi 3 dels seus amics i seguir el compte d'Instagram ‘Visit Morocco’.
Quines famoses grutes hi ha a la ciutat de Tànger?