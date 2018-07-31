Rototom llega un año más a Radio 3

Desde que Rototom recaló en la localidad castellonense de Benicassim allá por el año 2010, ha sido una de las citas ineludibles para Radio 3. No en vano, estamos ante el Festival de Reggae más importante de toda Europa y ante una de las citas más multiculturales en la agenda de Festivales.

El abanico de sonidos que circundan la música jamaicana son diseccionadas en las diferentes áreas de este Festival celebrado desde el 16 hasta el 22 de agosto. Radio 3 se acercará con su habitual despliegue al encuentro de estas vibraciones sonoras los días 17 y 18 de agosto desde las 22 horas hasta las dos de la mañana con Miguel Caamaño (Alma de león) y José Manuel Sebastián (Hoy empieza Todo).

Ocho horas de reggae desde el escenario principal, con artistas como Sly & Robbie, Jimmy Cliff o Tiken Jah Fakoly, trufadas con entrevistas a los responsables de algunas de las áreas que conforman este crisol de culturas que apuestan decididamente por la interculturalidad y la convivencia. One Love!