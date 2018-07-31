Radio 3 vuelve a Soria para rescatar lo mejor del Festival Enclave de Agua

Este próximo viernes 3 de agosto, en un especial de dos horas a partir de las 23 horas, y presentado por Miguel Caamaño, nos adentraremos en las múltiples facetas de la música afroamericana.

A lo largo de tres intensos días, las márgenes del Duero, en otros tiempos lavaderos de lanas, son “invadidas” de forma sostenible por un Festival que llena de los sonidos más negros la ciudad de Soria.

Además de actividades matinales de toda índole en el casco urbano, cuando empieza casi a atardecer, son muchos los atractivos musicales de dos escenarios habilitados para que los lugareños, los visitantes y los curiosos conozcan propuestas que no conocían hasta la fecha.

Y, por supuesto, Radio 3 quiso estar allí durante sus tres jornadas para recoger los mejores momentos del escenario principal con las actuaciones de artistas nacionales como Zelada, Nora Norman o internacionales como Dewolff, Speedometer o Malka Family, muchos de ellos por primera vez en nuestro país.

El blues de Lindsay Beaver, el Soul de JP Bimeni o de Shirley Davis o el ritmo endiablado de Ash Grunwald también dejarán su

huella. Así que ponte cómodo, acércate al río… ¡y que suene la música!