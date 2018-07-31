Radio 3 te acerca a casa el festival Imagina Funk

Tras la celebración de la décimo primera edición del Imagina Funk, los días 27 y 28 de julio, Laura Martínez y Ángela Ruiz te hacen un repaso de lo mejor de un festival que va más allá de la música funk. Otros géneros de música negra como el hip hop o el soul también entran dentro de la oferta de esta edición.

Además, como novedad, este año ha tenido lugar la final de la I Batalla de Gallos de Imagina Funk en la que 16 jóvenes llegados de diferentes puntos de la Península se han disputado el primer premio. A lo largo de las 15 peleas, el ingenio y la ocurrencia han sido las armas más poderosas de los participantes, que han conseguido remover al público levantándolos de los asientos y provocándoles risas y aplausos.

Dentro del ciclo Jaén en Júlio el Imagina Funk llena de ritmo la Sierra Mágina de Jaén. Un año más se han vuelto a celebrar dos grandes jornadas que hicieron disfrutar enormemente al público.

Este año el cartel ha tenido una clara marca internacional. Los artistas que han conformado esta edición han sido: SPEEDOMETER, OLD SCHOOL FUNKY FAMILY, MATADOR! SOUL SOUNDS, LONDON AFROBEAT COLLECTIVETHE, ÁLEX IKOT BAND, THE JM´S, NATHY PELUSO y AKIN AFROBEAT BROTHERS.