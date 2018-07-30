Low cierra su aniversario con 75.000 asistentes y mira a otra década para seguir creciendo

Hay bandas internacionales que tienen una conexión especial con el público español. Editors es una de ellas. Y pudiendo vivir en directo de sus éxitos pasados, esta última noche de Low Festival han pasado de la comodidad y han querido dar protagonismo a su último trabajo, 'Violence'. El mensaje lo han mandado nada más empezar con 'Cold' y 'Hallelujah (So Low)'y han seguido desgranando ese disco dejando espacio a himnos contados y celebrados. El resultado es un set sin altibajos en el que las canciones de su primera época, más oscuras y cercanas al post punk, empastan a la perfección con su apertura más reciente a la luz, el pop y la electrónica.

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Low Festival cierra su edición de décimo aniversario con 75.000 visitantes en sus tres días en el recinto y 8.000 asistentes a la Welcome Party con la inauguraban el jueves. Mantiene las cifras de la edición pasada mirando a otra década en la que seguir trabajando en confeccionar y equilibrar un cartel con reclamos internacionales y los artistas y bandas que están dando que hablar en el panorama nacional.

Desde hace casi una década, y nunca como ahora, una de esas bandas es Izal. Ellos son los culpables de que este domingo de Low haya recibido más afluencia que el viernes, tradicionalmente más fuerte. A diferencia de su visita al FIB, a Benidorm han llegado con toda su artillería visual. Esa gran mirilla a modo de ojo que nos observa desde el fondo del escenario. Curtidos en más festivales que nadie, su setlist se da una vuelta por los cortes más coreados de sus cuatro discos.