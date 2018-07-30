Low cierra su aniversario con 75.000 asistentes y mira a otra década para seguir creciendo
- Editors dejan la comodidad de un setlis de éxitos y dan protagonismo a su último trabajo
- Santiago Auserón + Sexy Sadie abren el escenario principal con su surtido selecto y muy buen rollo
- Izal se dan una vuelta por los cortes más coreados de sus cuatro discos
Hay bandas internacionales que tienen una conexión especial con el público español. Editors es una de ellas. Y pudiendo vivir en directo de sus éxitos pasados, esta última noche de Low Festival han pasado de la comodidad y han querido dar protagonismo a su último trabajo, 'Violence'. El mensaje lo han mandado nada más empezar con 'Cold' y 'Hallelujah (So Low)'y han seguido desgranando ese disco dejando espacio a himnos contados y celebrados. El resultado es un set sin altibajos en el que las canciones de su primera época, más oscuras y cercanas al post punk, empastan a la perfección con su apertura más reciente a la luz, el pop y la electrónica.
Low Festival cierra su edición de décimo aniversario con 75.000 visitantes en sus tres días en el recinto y 8.000 asistentes a la Welcome Party con la inauguraban el jueves. Mantiene las cifras de la edición pasada mirando a otra década en la que seguir trabajando en confeccionar y equilibrar un cartel con reclamos internacionales y los artistas y bandas que están dando que hablar en el panorama nacional.
Desde hace casi una década, y nunca como ahora, una de esas bandas es Izal. Ellos son los culpables de que este domingo de Low haya recibido más afluencia que el viernes, tradicionalmente más fuerte. A diferencia de su visita al FIB, a Benidorm han llegado con toda su artillería visual. Esa gran mirilla a modo de ojo que nos observa desde el fondo del escenario. Curtidos en más festivales que nadie, su setlist se da una vuelta por los cortes más coreados de sus cuatro discos.
Historia viva de la música
La unión de una parte de la historia del pop español y otra parte de la historia del indie español que nació en el 20 aniversario del Sonorama ha escrito un nuevo capítulo en la tarde del domingo del Low. Santiago Auserón respaldado por Sexy Sadie han abierto el escenario principal con su surtido selecto y muy buen rollo, aunque mucho menos público del merecido.
El recinto lo ha abierto la propuesta "menos Low" del Low, pero una de las más interesante. Woods han arrastrado el polvo fronterizo hasta la tarde de sol infernal de Benidorm. Pero la música de los de Brooklyn es más brillante que el sol y si te dejas llevar, sus conciertos son un experiencia mística de pura felicidad.
Intentando sobrevivir a la humedad tropical de Benidorm, Niños Mutantes hacían un llamamiento al público para quemar la última jornada del festival. 20 años de carrera con un saldo de 10 discos que les an valido un puesto privilegiado entre las mejores bandas de esa etiqueta polisémica que es el indie. Emoción, potencia guitarrera y la voz inconfundible de Juan Alberto son las bazas que les han puesto ahí y que les hacen siempre una buena opción en directo.
Radio 3 te ha ofrecido lo mejor del X aniversario del Low Festival en directo desde el viernes. Tres jornadas y más de 12 horas de programación especial en las que hemos disfrutado de los conciertos de Christina Rosenvinge, Iván Ferreiro, Vitalic, La Bien Querida, León Benavente, La Habitación Roja, Javiera Mena, Novedades Carminha, Vintage Trouble, Los Planetas, Izal, Editors, Perro, Niños Muantes y La M.O.D.A ¡Nos vemos en el Low 2019!