Los Planetas, sensibilidad sombría en la segunda jornada del Low

Los (imprevisibles) Planetas han tomado el escenario principal del Low cuando aún no se había echado la noche en Benidorm. En una nebulosa de humo y luces tenues se han paseado por sus temas más oscuros, ya con un inicio que hacía presagiar uno de esos directos de Los Planetas en los que te quedas con las ganas. Y los que solo venían a celebrar el vigésimo aniversario de 'Una semana en el motor de un autobús' (una idea muy inocente si conoces a los de Granada), desde luego se han quedado con las ganas. Los que no han desistido han vivido un concierto de sonido impecable y sensibilidad sombría. Los que se habían ido a las barras han tenido que volver corriendo porque la tralla (la obvia) estaba al final con 'Un buen día' y 'Segundo premio' encadenadas, 'Prueba esto', 'Espíritu olímpico' y 'Alegrías del incendio', y con Jota de buen humor. Si te gustan Los Planetas (como a todos los puretas) este concierto te habrá hecho llorar.

En el extremo contrario, la explosión de color y baile de Javiera Mena. Sus artefactos de pop desacomplejado son exactamente lo que necesitan los lowers. Aunque, sin duda, el concierto sorpresa de lo que llevamos de Low ha sido el de unos revolucionados Vintage Trouble. Les tocaba abrir el escenario principal y el solazo no ha podido con ellos. Ty Taylor ha hecho todo lo posible por ser el rey absoluto del décimo aniversario: subirse a los monitores, stage diving (o confianza absoluta), paseito entre el público, encaramarse al FOH y perder la petaca (la de los in ear, no penséis mal) por el camino.

Javier Rosa

Biffy Clyro a pleno pulmón 4.000 entradas más que en la jornada del viernes esperaban a Biffy Clyro. Hoy han sido sudor y potencia en el escenario principal. La conexión entre ellos y con el público es parte importante de su efecto en directo y esa fiereza de tomar el escenario con la adrenalina de quien se lanza a una batalla. Los cariñitos de Santiago, Novedades Carminha, son como una ametralladora de hits. 20 disparos en una hora de set sin descanso. Baile "para cuarentones" (así han presentado 'Juventud Infinita') en lo que ya es una verbena indie más que el torbellino gamberro y punkarra de sus inicios. Javier Rosa