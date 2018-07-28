Las bandas nacionales le ganan la partida a Phoenix en el arranque del Low

Parecía todo planificado para la gran fiesta de cumpleaños del festival Low. La cita de Benidorm arrancaba sus conciertos grandes con el eclipse lunar con luna de sangre más largo del siglo como escenografía.

Celebra una década en la que ha perdido su apellido de "cost" para aumentar el valor de sus carteles. Diez años en los que ha construído su identidad como la gran cita de la música nacional de julio, con carteles en los que además figuran interesantes propuestas internacionales.

Pedía Iván Ferreiro que el público mirara al escenario y ya les avisaría él para que mirar a la luna. Muy bien arropado como es costumbre, la americana le ha sobrado rápido en la cálida noche de Benidorm. Su apuesta en directo ha sido como un regalo para el Low, un repaso saltarín a su carrera en solitario y a su época en Los Piratas.

La encargada de abrir el escenario principal de la primera jornada ha sido Christina Rosenvinge, que actúaba por primera vez en el Low. Lo hacía dentro de la gira de 'Un hombre Rubio', el disco que ha inspirado el recuerdo amargo que guarda de su padre, y con el que de paso cuestiona los roles de género. Ha desplegado casi sin pausa ese nuevo disco y alguna concesión al pasado. Como la luna, Christina es magnética, y cuando está plena como esta noche, es dificil apartar la vista de ella.

Después del susto que nos dio Jorge Martí el pasado abril, siempre es un gusto volver a ver a La Habitación Roja seguir con la normalidad de los escenarios. Más si es para enseñar en directo su disco más reciente, 'Memoria', aunque los festivales siempre piden uno de esos setlist que contienen un 40% de himnos. Y en 20 años de carrera y con la facilidad para firman hits que tienen los de Valencia, lo dificil para ellos debe ser hacer criba. Siempre son impecables.

Roma-Benidorm con parada en Phoenix Un disco sobre un idializado verano en Roma que suena en pleno julio en Benidorm, el destino vacacional del exceso, puesto en escena por una banda parisina que se hacen llamar Phoenix, como la sartén de Arizona. No hay veranos más diferentes que el romano y el benidormense. Aún así la idea de calor (la de aquí, la de Roma, la de París...incluso la de Phoenix) sirve de nexo de unión para bailar las cálidas canciones de los de Thomas Mars. El contrapunto a la delicadeza pija parisina es la contundencia macarra de León Benavente. Canciones como bofetadas sin pausa con Abraham Boba que parece un telepredicador declamando letras que te llevan al extasis. Antes, en ese mismo escenario, La Bien Querida aparecía como una encarnación del festival de Benidorm, el de verdad. Ana Fernández-Villaverde y David Rodríguez son de esas escasas bandas en nuestra escena que construyen como artesanos un pop tan emotivo como efectivo. Javier Rosa