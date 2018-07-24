Celebra el X aniversario del Low con Radio 3
- El festival de Benidorm celebra su edición de cumpleaños los días 27, 28 y 29 de julio
- Con Editors, Izal, La Habitación Roja, Phoenix, Iván Ferreiro o el concierto conjunto de Santiago Auserón y Sexy Sadie, entre otros
- Síguelo en directo de viernes a domingo a partir de las 22 horas
El último fin de semana de julio se celebra la décima edición del Low Festival, una de las citas veraniegas imprescindibles del indie español. En todo este tiempo el festival alicantino ha logrado consolidar una oferta que ha ido en paralelo al crecimiento de una escena de la que es uno de sus máximos exponentes.
El cartel presenta un buen equilibrio entre propuestas nacionales y bandas y artistas de más allá de nuestras fronteras. Todos esos nombres se reparten en los tres días del evento, 27, 28 y 29 de julio, con una suerte de fiesta de bienvenida el jueves 26.
Cartel de cumpleaños
El viernes destaca el nombre de Phoenix, cabeza de cartel de la primera jornada, en la que encontramos al también francés Vitalic, Iván Ferreiro, León Benavente, La Habitación Roja, La Bien Querida o Christina Rosenvinge. El sábado tenemos a Los Planetas, verdadero santo y seña del indie español, con Biffy Clyro, Javiera Mena, Novedades Carminha o Egon Soda. La traca final, el domingo, será el bolo de unos rejuvenecidos Editors al que se sumarán Izal, Kakkmadafakka, Niños Mutantes, Perro, La M.O.D.A. o la re edición del concierto conjunto de Santiago Auserón y Sexy Sadie que ya vimos en el Sonorama 2017 con Radio 3 como testigo.
Radio 3 estará presente en esta edición histórica del festival. Podrás escuchar en directo lo mejor del Low 2018 a través de las transmisiones que os ofreceremos los tres días del festival. Tanto viernes como sábado y domingo Radio 3 conectará a las 22 horas para llevarte los sonidos y las sensaciones de un festival que está de cumpleaños.