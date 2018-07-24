Celebra el X aniversario del Low con Radio 3

El último fin de semana de julio se celebra la décima edición del Low Festival, una de las citas veraniegas imprescindibles del indie español. En todo este tiempo el festival alicantino ha logrado consolidar una oferta que ha ido en paralelo al crecimiento de una escena de la que es uno de sus máximos exponentes.

El cartel presenta un buen equilibrio entre propuestas nacionales y bandas y artistas de más allá de nuestras fronteras. Todos esos nombres se reparten en los tres días del evento, 27, 28 y 29 de julio, con una suerte de fiesta de bienvenida el jueves 26.