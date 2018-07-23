Déjà vu con un displicente Liam Gallagher en el cierre del FIB 2018

48.000 personas asistieron el viernes con el anzuelo de The Killers a la jornada del viernes en el FIB, la más multitudinaria de las cuatro que se cierran con una media de 40.000 fibers. Es el saldo de su vigésimo cuarta edición que ha tenido este domingo con un headliner repetido.

Por segundo año consecutivo Liam Gallagher ha reinado desde el escenario principal, un día después de proponerle a su hermano Noel la vuelta de la "Big O". ¿Haría falta?

¿Le hace falta a Liam? Él solito se ha marcado de la cartera de Oasis: "Fuckin' in the Bushes" (antes de saltar al escenario), "Rock'n'Roll Star", "Morning Glory", "Some Might Say", "Wathever", "Supersonic", "Cigarettes & Alcohol", "Wonderwall" y "Live Forever". ¿Dónde queda entonces su disco "As you were"? Lo de este domingo ha sido como un déjà vu del sábado de la edición pasada. Chubasquero (bueno, hoy el día en Benicàssim estaba nublado, tenía un pase), manos atrás y actitud displicente.

Menos mal que nos queda la nueva hornada. Wolf Alice son simplemente arrolladores. La voz de Ellie Rowsell es en temas como "Yuk Foo" como el rodillo de una apisonadora que te pasa por encima con esa mezcla de punk desnudo y actitud riot girrrl. Es la actitud en directo de los de Londres y la presencia de su frontwoman la que convence sin discusión y eleva su concierto a la categoría de imprescindible.

Wolf Alice, durante su concierto en el cierre del FIB 2018.EFE / Domenech Castellón

Guitarrazos por doquier los de Parquet Courts. Prolíficos y siempre sobresalientes pasaban por el FIB para presentar "Wide Awake!", un álbum fresco de purísimo punk rock con la producción de Danger Mouse y que es una de las mejores cosas que le ha pasado a la música este año. "Almost Had To Star A Fight" y "Total Football" no podían sonar en directo mejor que ante un público un poco hooligan como el de el FIB. Aunque Andrew Savage y los suyos han sido correctísimos pero más bien sosos.

Baile del domingo noche Lo mejor o lo peor que te puede pasar mientras llegas al recinto del FIB es que te reciba la música en directo de Madness. Llegas tarde pero entras bailando. Maravillosa vuelta al pasado a golpe de himnos de ska y rock'n'roll. Es de justicia que Madness estuvieran en la propuesta del FIB, porque si se han subido prácticamente todos los que han bebido de su buen hacer, cómo no iban a estar los jefes del cotarro. Cuando paseas por el recinto y ves a los fibers extranjeros piensas que ojalá, al menos, se lleven descubrimientos musicales de vuelta a casa a parte de algunas quemaduras solares. Ojalá muchos hayan conocido hoy a la sandunguera Nathy Peluso. La reina de la música que no necesita etiquetas, que juega a mezclarlo todo: el rap, la salsa, el jazz y el blues. Y lo que le dé la gana. De Bastille han dicho que son "la nueva joya del brit pop". Qué pensará Liam Gallagher de eso. Lo que está claro que el mega hit mundial que fue "Pompeii" les vale a los de Londres para seguir reuniendo multitudes de millenials. Desde casa el baile en la jornada de cierre del FIB 2018 lo han puesto Dorian. La organización del FIB ha contado un 55% de público inglés e irlandés, y un 45% de público español. Esa es la división que se ha producido en el recinto porque les ha tocado compartir horario con Liam Gallagher. Los de Barcelona hace tiempo que juegan en la liga de las grandes bandas nacionales y que pueden componer un setlist solo con himnos que ya son generacionales.