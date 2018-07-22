Belle & Sebastian y Pet Shop Boys iluminan un sábado lluvioso en el FIB

Se ha encapotado el cielo para arrancar la tercera jornada del FIB pero Pet Shop Boys se han encargado de lanzar toda la luz necesaria. Visual y acústicamente, los cabezas de cartel del sábado han iluminado la noche con los visuales más coloridos y extravagantes. Neil Tennant y Chris Lowe, con sus habituales cascos plateados, han desplegado sus casi cuarenta años de hits que ponen a bailar al público de 0 a 99 años, como los juegos de mesa.

Hablando de luz. Como un día soleado en Glasgow ha sido el concierto de Belle & Sebastian, entre la luminosidad y la melancolía. Stuart Murdoch llevaba una camiseta con el lema One Hit Wonder que es precisamente lo que no es su banda. Da igual en qué disco rebusquen para componer el setlist, sus conciertos siempre son un exquisito gratest hits. Da gusto comprobar cómo, entre esa retahíla de delicadas canciones de pop enamoradizo y atribulado, empastan bien sus últimas composiciones encaminadas al baile más vigoroso. Por cierto, se han debido sentir como en casa porque ha sido subirse al escenario y ponerse a llover.

Se han encargado de abrir el escenario principal Holy Bouncer con su psicodelia de otra época que parecía dar la bienvenida a Woodstock en lugar de al FIB. Les han tomado el relevo Los Punsetes, impertérritos y punzantes. Los amas o los odias y a cada concierto son muchos los que se pasan de un bando al otro. Mismo bandazo el que han dado The Horrors desde el punk hasta el post punk electrónico y bailable. En ese camino hacia la luz han depurado su sonido y lo ejecutan sin mancha en el escenario del FIB en el que han venido a presentar 'V', su quinto disco.

El paso de The Kooks por el FIB es casi obligado cuando tienen entre manos nueva música. Luke Pritchard y los suyos han desplegado en el anochecer del sábado en Benicàssim sus hits de casi década y media de carrera, y se han guardado adelantar nada nuevo de lo que será su próximo disco. A excepción de sus singles que siguen una línea muy similar a toda su carrera, porque las reinvenciones se las dejamos a sus "enemigos" Arctic Monkeys.