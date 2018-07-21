Brandon Flowers es el hombre del FIB visto lo visto en estas dos jornadas. Después del concierto a medias de Travis Scott, The Killers ("Somos Los Asesinos", se han presentado) son por el momento el único cabeza de cartel que ha cumplido. Arrastrando la temática de "The Man", medio Bee Gees medio Arcade Fire, la simbología masculino/femenino ha imperado en el escenario por el que Flowers ha corrido, ha bailado y, sobre todo, ha sudado su inmaculado traje blanco de inspiración Las Vegas. Quizás por eso, el gran hit de su último trabajo ha sido el elegido para abrir su aparición en el FIB seguido por "Somebody Told Me". The Killers se pueden permitir lanzar dos dardazos así nada más empezar porque tienen hits a puñados: "Spaceman", "Smile Like You Mean It", "Read my mind", "Human" y, claro, "Mr. Brighside". La locura. Y un aplauso para Gonzalo porque sus 4 minutos de fama han sonado fetén, aunque el truco del batería "contratado" de entre el público ya nos lo sabíamos.

Hablando de temazos. The Vaccines son la banda de los singles. Con solo cuatro discos publicados es complicado identificar cada temazo con su álbum. Su efectividad es tan aplastante que da igual que vivan de canciones con una formula de clásico rock 'n' roll invariable desde 2010. Justin Young y los suyos son de esa rara avis de formaciones que se disfrutan más en directo que en disco con una apuesta austera. Porque su baza son canciones para corear como si estuvieras en pub. Qué esperabas de The Vaccines, simplemente pasartelo bien.

La fiereza de Anna Calvi Como ya es triste normalidad, la presencia femenina en el cartel del FIB (como en muchos festivales) es limitada. El eterno asunto a mejorar. Sin embargo, lo que tiene de escasa lo tiene de excepcional. Como ejemplo el concierto de Anna Calvi, una propuesta entre desesperanzada y liberadora, como una sesión de psicoanálisis. Para abrirte en canal a guitarrazos. El descalabro de horario que ha provocado la cancelación de Rag'n'Bone Man ha hecho que The Charlatans se hayan solapado con The Killers. El espectáculo al estilo americano frente a la adaptabilidad de los de Manchester. Dignos supervivientes de los noventa británicos, siguen sonando frescos, juveniles, con tintes del pasado para los nostálgicos y suficientemente reinventados para gustar a nuevos adeptos.