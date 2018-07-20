Radio 3 te acerca el festival Pirineos Sur

Un jersey, unas buenas botas de montaña y unos cuantos días libres es lo que vas a necesitar para disfrutar del Festival Pirineos Sur, un encuentro con la música y las culturas que este año arrancó el 13 de julio y se prolongará hasta el 1 de agosto.

Una edición, la número 27, que quizá sea la más internacional, con nombres estrella como Rubén Blades, Gilberto Gil, Seun Kuti o los Gipsy Kings.

Como es habitual, Pirineos Sur se desarrollará con dos ejes temáticos: una semana dedicada al concepto de GLOBAL GROOVE por la que se pasarán el rap de acento andaluz de ToteKing, el vigoroso jazz de Sons of Kemet, el Groove latino de la cubana La Dame Blanche o el gnawa

funk de Abdul & the Gang y el otro eje, el de la denominada noche más larga de Pirineos Sur con más de seis horas de música en directo con el lema GITANO MIX , sonidos gitanos procedentes de España y de Europa con André Reyes Featuring Gipsy Kings, Diego Carrasco, Chavea Music Factory y Shantel & Bucovina Club Orkestar.

Pirineos Sur no es sólo música, sus míticos mercados del mundo son el punto de encuentro, el corazón del Festival, donde se dan cita artistas, público, amigos, familia…. Sus talleres, su encuentro de Ukeleles, teatro, circo y su programación audiovisual, que este año estrenará nuevo espacio en Biescas, hacen del Festival Pirineos Sur una opción completa para pasar unas vacaciones inolvidables.

Radio 3 no falta a la cita y retransmitirá en directo el concierto de Gato Preto desde el escenario de Sallent de Gállego el 24 de Julio a partir de las 22.00hs, una noche que promete dejarnos sin aliento, llena de ritmo, divertida y diferente.