FIB arranca entregado al huracán Travis Scott y el baile infalible de Two Door Cinema Club

24 años siendo el festival de referencia en España. Se dice pronto pero requiere mucho esfuerzo mantenerse en primera línea desde los inicios de la escena, adaptarse al cambio de los gustos, buscar nuevas audiencias (y procedencias) y responder a una competencia creciente y voraz. El FIB sigue adelante sumando una nueva página a su historia y a la de la música española. Ya cumple más años que muchos de sus fibers. Ese es uno de los valores de la cita de Benicassim: rejuvenecer su audiencia siendo parte de la historia.

Lo ha conseguido apostando por propuestas jovencísimas asociadas al rap, el hip hop, y el R&B. Los géneros que otras directivas no atendieron han llenado la jornada inaugural, pensando principalmente en el público británico. Para ellos, amplia mayoría en la noche del jueves, sonaba al comienzo de la noche el grime del londinense J Hus, nuevo talento de la escena y aglutinador del sonido UK y las raíces africanas. El suyo es el ejemplo de la música de nuestro siglo, multicultural, de base y nacida en Internet.

El huracán levantado por J Hus se ha intensificado con la comparecencia de Travis Scott, la estrella que ocupa tantos titulares en Pitchfork como en TMZ. El norteamericano ha sido el plato principal de la inauguración del FIB. Graves exprimidos al máximo en el recinto para empezar a presentar el que va a ser su tercer trabajo, 'Astroworld', y recrearse (recrearnos) en los éxitos que le han llevado a codearse con Kanye West (que, por otra parte, es su cuñado) y Kendrick Lamar. (...)

El verdadero sonido FIB Las propuestas de Caroline Rose, Tune-Yards, Everything Everything, Nothing But Thieves o Two Door Cinema Club son el sonido con el que identificamos la marca FIB. Aunque en el caso de Everything Everything, tienen un paso en el pop y otro en el R&B, en los sintetizadores y en las guitarras más expresivas. Sonido impecable para disfrutar de todos sus matices y del falsete furioso de Jonathan Higgs, y entregarse al baile y calentar las piernas para Two Door Cinema Club. Una de esas bandas hechas a la medida de los festivales, que lo saben y sacan toda la artillería desde el primer tema. 'Undercover Martyn' para arrancar y mandar un mensaje: no tenemos novedades, tenemos 15 temazos y hemos venido a pasarnoslo bien. Entre las propuestas para el gusto británico, Izal han sido un caramelo para el escaso público nacional. Sin falta, todos los de aquí han llenado el estreno de los de Mikel en el FIB. Con una escenografía mucho más escueta que en su gira habitual y con un setlist de hits, han demostrado que nuestras bandas merecen más espacio en la programación.