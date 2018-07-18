Âme, Dixon o Dubfire en el ciclo Brunch -In The Park de Madrid

Vuelve a Madrid una de las citas más importantes de la música electrónica en España, el ciclo Brunch -In The Park. El evento convertirá los domingos entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre en un gran festival para toda la familia que combina las mejores sesiones y directos del panorama electrónico mundial con gastronomía, con las estrellas y nuevas promesas locales, el diseño y las actividades para los más pequeños.

Cada domingo Brunch -In The Park llenará de música el Parque de Enrique Tierno Galván, en Madrid, con sesiones de 13:00 a 22:00 horas de artistas como Âme, Dixon o Dubfire, quienes se mantienen en la cima de la vanguardia electrónica. A ellos se suman en este anuncio del cartel

un total de 22 artistas: Agoria, Âme, Derrick May, Dixon, Dubfire, Edu Imbernon, Gui Boratto, Henrik Schwarz, IVA, Javi Redondo, Marvin & Guy, Michael Mayer, Mike Gannu, Nastia, Patrice Bäumel, Saoirse, Tiga, tINI, Trikk, Alvaro Cabana, Gela e Indira Paganotto.