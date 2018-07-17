Florence + The Machine confirma conciertos en Barcelona y Madrid
RADIO 3
Florence + The Machine comenzarán su gira europea en noviembre en Inglaterra, donde además visitarán otros países como Irlanda, Bélgica, Italia, Polonia o Francia, entre otros. Nuestro país también formará parte de este nuevo tour en el 2019, tanto en Barcelona el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi y en Madrid el 21 de marzo en WiZink Center.
El pasado 29 de junio lanzaron su nuevo álbum, High As Hope, donde la mayor parte ha sido escrito, compuesto y grabado por la propia Florence Welch, y finalizado en Los Ángeles junto al productor Emilie Haynie.
Este disco cuenta además con colaboraciones de Jamie XX, Kamasi Washington, Sampha, Tobias Tesso Jr. y Kelsey Lu.